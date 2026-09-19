Trump kaže da će osnovati "Snage umjetne inteligencije" i imenovati "cara" za AI

"Ni u kojem slučaju nećemo sprječavati ili gušiti rast ove nevjerojatne industrije", napisao je Trump na mreži Truth Social. "Radije, cijenit ćemo je, pomagati joj i nadgledati je kako raste! Međutim, tražit ćemo ono što je loše i to možemo učiniti jednostavno, s našim postojećim sustavom kaznenog i građanskog pravosuđa."