Hutisti preuzeli odgovornost za napad u blizini zračne luke u Rijadu

Saudijska civilna obrana poslala je telefonska upozorenja tijekom noći o potencijalnoj opasnosti od zračnih napada u Rijadu i gradu Al-Kharj istočno od Rijada, prije nego što je u subotu ujutro izdano upozorenje da nema opasnosti. Novinar Reutersa u području Olaya u Rijadu čuo je eksplozije nakon čega je poslana obavijest da je opasnost prošla.