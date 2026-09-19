Fico: Neki na Zapadu priželjkuju rat između Rusije i NATO-a

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je u petak da Rusija pojačava kampanju hibridnih napada na Europu te je kao dokaz promjene prirode ruske agresije naveo pokušaj napada bespilotnom letjelicom na zračnu luku u Leipzigu u kolovozu, iza kojeg je, prema zaključku njemačke vlade, stajala Moskva. Poljski premijer Donald Tusk izjavio je u četvrtak, pozivajući se na neimenovane obavještajne službe, da Rusija planira pokrenuti hibridne napade bespilotnim letjelicama i projektilima na zemlje koje podupiru Ukrajinu.