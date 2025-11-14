VIDEO / Djed je prvi put dobio rođendansku tortu: Njegova reakcija sve je oduševila

PIxabay / Ilustracija

Jedan je djed tek za svoj 67. rođendan prvi put u životu dobio tortu. Snimka, koja je preko noći postala viralna, dokaz je da iskrene emocije još uvijek dopiru do srca.

Podijeli

Oglas

Male geste mogu nekome uljepšati dan.

To dokazuje i snimka koju je na TikToku objavila korisnica bloom.berry2.

Video je dio TikTok izazova "Late night finds", gdje korisnici dijele snimke na koje su naišli dok su kasno noću pregledavali objave na toj društvenoj mreži.

Objava, koja je preko noći postala viralna, prikazuje djeda kojem donose tortu za 67. rođendan.

Natpis na snimci kaže da je to bilo prvo slavlje djedova rođendana – i njegova prva rođendanska torta.

Djed je bio očito ganut iznenađenjem koje su mu priredili njegovi najbliži te je jedva zadržavao suze.

Snimka, koja je dosad prikupila više od 8,5 milijuna pregleda, dobila je više od 2 milijuna lajkova. Podijelilo ju je i više od 136.000 korisnika.

Mnogi su ostavili i svoje komentare, koji su uglavnom topli i dirljivi.

"Tako malo je potrebno da nekoga usrećimo."

Takvi i slični komentari dokaz su da iskrene emocije još uvijek najjače dopiru do srca.