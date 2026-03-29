"I ja to radim"
Liječnik potiče da ovu namirnicu jedete tri puta dnevno - neće vam biti teško
Liječnik Amir Khan, poznato lice britanske televizije, potiče ljude da slijede njegov primjer i pojedu tri datulje dnevno.
Ovaj zdravstveni stručnjak, koji se redovito pojavljuje u popularnim emisijama, ističe da je to suho voće, plod palme datulje, bogato hranjivim tvarima i da može imati niz mogućih zdravstvenih koristi. NHS navodi da se 30 grama suhog voća, među kojim su i datulje, računa kao jedna od dnevnih porcija voća i povrća.
U videu objavljenom na Instagramu dr. Khan objasnio je zašto je uvrstio datulje u prehranu.
"Počeo sam jesti tri datulje dnevno. Ljude brine to što su slatke i misle da bi mogle utjecati na razinu šećera u krvi, no neke manje studije upućuju na to da stvari nisu tako jednostavne", rekao je, dodavši da se prema preporukama britanskog javnog zdravstva tri datulje mogu uklopiti u jednu porciju suhog voća, ovisno o njihovoj veličini.
"Posljednjih godinu dana počeo sam jesti tri datulje dnevno. Čak i ako imate dijabetes, neke manje studije upućuju na to da datulje ne moraju nužno pogoršati dugoročnu kontrolu šećera u krvi", objasnio je svojim pratiteljima.
"Neka istraživanja pokazuju da možda nemaju značajan utjecaj na prosječnu razinu šećera niti na šećer natašte. Štoviše, pojedine studije upućuju na to da bi datulje mogle imati povoljan učinak i na kolesterol, vjerojatno zbog visokog udjela vlakana. Upravo ih ta vlakna čine dobrima i za probavu", rekao je. Tvrdnje o učinku na šećer i kolesterol zasad treba uzeti s oprezom jer se uglavnom temelje na manjim studijama.
Također je istaknuo da datulje sadrže mnogo biljnih antioksidansa i polifenola.
"To je jedna od mojih omiljenih stvari kod njih. Ti spojevi mogu pomoći u smanjenju oštećenja stanica koje uzrokuju slobodni radikali, a koji se povezuju s raznim bolestima", naveo je. Pregledni radovi doista pokazuju da datulje sadrže spojeve poput flavonoida, karotenoida i fenolnih kiselina, no to ne znači automatski da same po sebi štite od pojedinih bolesti.
"Rane studije, i moram naglasiti da su tek u početnoj fazi, pokazuju da antioksidansi iz datulja mogu imati i određene koristi za zdravlje mozga smanjenjem upalnih procesa koji se povezuju sa stanjima poput Alzheimerove bolesti, iako nam za to treba još puno istraživanja. Zato, ako tražite slatku alternativu rafiniranom šećeru, datulje mogu biti dobar izbor", zaključio je.
Vrlo hranjiva namirnica
Studije sugeriraju da su datulje vrlo hranjiva namirnica zbog obilja važnih nutrijenata. Bogate su vlaknima, vitaminima i mineralima. Vlakna su važna za zdravu probavu, a jedna manja studija iz 2015. pokazala je da su ispitanici koji su jeli sedam datulja dnevno tijekom tri tjedna imali redovitiju stolicu nego u razdoblju kad ih nisu jeli. No takve nalaze ipak ne treba preuveličavati, piše Index.
Datulje sadrže i antioksidanse poput flavonoida, karotenoida i fenolnih kiselina. Flavonoidi se često povezuju sa smanjenjem upala, a neka istraživanja upućuju na to da bi mogli imati zaštitnu ulogu u organizmu. Ipak, to ne znači da se datulje mogu promatrati kao sredstvo za sprječavanje dijabetesa, Alzheimerove bolesti ili raka.
Na što treba paziti
Većina nutricionista preporučuje umjeren unos datulja u sklopu uravnotežene prehrane, najčešće dvije do četiri dnevno, ovisno o veličini porcije i ukupnim prehrambenim potrebama. Količina može varirati ovisno o kalorijskim potrebama i postojećim zdravstvenim stanjima, pa je dobro posavjetovati se s liječnikom ili nutricionistom.
Iako su bogate hranjivim tvarima, datulje sadrže i dosta prirodnog šećera, pa je umjerenost važna, osobito za osobe s dijabetesom tipa 2. NHS također upozorava da se suho voće preporučuje jesti uz obrok, a ne između obroka, kako bi se smanjio rizik za zube. Preporučuje se kombinirati ih s izvorom masti, proteina ili dodatnih vlakana kako bi se ublažio porast šećera u krvi.
Kod nekih ljudi prekomjerna konzumacija može uzrokovati probavne smetnje, a osobe s bubrežnom bolešću trebaju biti oprezne zbog udjela kalija i o unosu se posavjetovati s liječnikom.
