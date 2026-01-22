Objavljeno koliko je koštao najskuplji stan u 2025. godini u Frankfurtu

Pixabay / Ilustracija

Tržište stanova u Frankfurtu i dalje je skupo: prosječna cijena novogradnje u 2025. iznosila je 7.840 eura po četvornom metru, a ukupni prosjek za sve stanove 5.630 eura, uz rast cijena u odnosu na 2024. godinu. Najskuplji stan u 2025. godini prodan je za 6,9 milijuna eura, a njegova cijena iznosila je 30.000 eura po četvornom metru.

Vlasništvo nad stanovima ostaje skupo, novogradnja se i dalje pojavljuje u ograničenom obujmu, a cijene su ponovno porasle u odnosu na 2024.prethodnu godinu. Pokazuju to najnoviji podatci Gradskog povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina (Gutachterausschuss) za 2025. godinu, piše Fenix magazin.

Prema analizi svih kupoprodajnih ugovora koje su notari obvezni dostaviti povjerenstvu, prosječna cijena četvornog metra novogradnje prošle je godine iznosila 7.840 eura. To predstavlja rast od oko šest posto u odnosu na 2024. godinu. Time su cijene dosegnule razine iz ranijih godina, nakon što je u prethodnom razdoblju zabilježeno blago usporavanje rasta.

Posebno skupi bili su novi stanovi u četvrtima Bornheim, Kalbach i Gallus. S druge strane, povoljnije cijene novogradnje zabilježene su u Bergen-Enkheimu, gdje su se pojedini stanovi prodavali i za manje od 7.000 eura po četvornom metru.

Jedna nekretnina izdvaja se iz statistike

Uzimajući zajedno novogradnju i postojeće stanove, prosječna kupoprodajna cijena u Frankfurtu iznosila je 5.630 eura po četvornom metru, što je oko dva posto više nego godinu ranije. Stanovi u starijim zgradama pritom su u prosjeku znatno jeftiniji od novogradnje, što tržište čini barem djelomično dostupnim većem broju kupaca.

Ipak, jedan je posao posebno obilježio godišnju statistiku. Najskuplji stan u Frankfurtu prošle je godine prodan za 6,9 milijuna eura. Riječ je o nekretnini u blizini središta grada, površine veće od 200 četvornih metara, koja je ujedno ostvarila i najvišu cijenu po četvornom metru. Kako je izjavila Christine Helbach, predsjednica Povjerenstva za procjenu vrijednosti nekretnina, cijena je dosegla čak 30.000 eura po četvornom metru stambenog prostora. O kojem se točno objektu radi, nije otkrila.

Vlasništvo nedostižno za mnoge građane

Gradski pročelnik za urbanizam Marcus Gwechenberger (SPD) upozorio je da kupnja stana za mnoge kućanstva trenutačno nije realna opcija. „Zbog visokog udjela potrebnog vlastitog kapitala i znatno poraslih troškova financiranja, kupnja stana za mnoge je građane neizvediva“, izjavio je.

Visoka razina cijena vidljiva je i u širem presjeku tržišta: 14,4 posto prodanih stanova koštalo je više od 8.000 eura po četvornom metru, dok je 4,5 posto premašilo granicu od 10.000 eura.

Ukupno je Povjerenstvo u 2025. godini zabilježilo 2.359 prodaja stanova, što je porast od četiri posto u odnosu na 2024. godinu te iznad desetogodišnjeg prosjeka. Unatoč tome, novogradnja je i dalje imala relativno mali udio u ukupnom broju transakcija.

Gwechenberger je naglasio da će Frankfurt i ubuduće ovisiti o doseljavanju nove kvalificirane radne snage. Kako bi se ublažio pritisak na stambeno tržište, nužno je osigurati dovoljno prostora za stanogradnju, ali istodobno i očuvati površine za gospodarske djelatnosti. Aktualna kretanja, smatra on, jasno pokazuju da bi fokus gradske politike i dalje trebao biti na razvoju najamnog stanovanja.