Što je opasnije, pretjerana mršavost ili prekomjerna tjelesna težina?

Istraživanje je također pokazalo da i mršave osobe mogu biti u riziku od srčanih bolesti zbog tzv. visceralne masti – masnoće koja se taloži duboko u tijelu, oko jetre, želuca i crijeva. Za razliku od „vidljive“ masti ispod kože, ova skrivena mast znatno povećava rizik od ubrzanog starenja srca i krvnih žila.