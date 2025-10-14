Što je opasnije, pretjerana mršavost ili prekomjerna tjelesna težina?

Najnovije dansko istraživanje donosi iznenađujuće rezultate – pretjerana mršavost može biti opasnija za život od blage pretilosti ili prekomjerne tjelesne težine. Znanstvenici također upozoravaju na fenomen koji se često opisuje izrazom „debeo, ali u dobroj formi“.
Istraživači su pratili 85.761 osobu tijekom pet godina, a u tom je razdoblju preminulo 8 posto sudionika (7.555 ljudi). Među njima je bilo 81,4 posto žena, dok je prosječna dob na početku istraživanja iznosila 66,4 godine.
Mršavost nije sinonim za zdravlje
Rezultati su pokazali da osobe s prekomjernom tjelesnom težinom (BMI 25–30) ili blagom pretilošću (BMI 30–35) nisu imale veću stopu smrtnosti u usporedbi s onima koji su imali „idealni“ BMI između 22,5 i 25.
S druge strane, osobe koje su bile pothranjene (BMI ispod 18,5) imale su čak 2,7 puta veći rizik od smrti. Čak su i oni s donje granice normalne tjelesne težine (BMI 18,5–20,0) imali dvostruko veće šanse za smrt, dok su osobe s BMI između 20 i 22,5 imale 27 posto veći rizik.
Blago povišen BMI, dakle, nije bio toliko opasan – tek kod pretilosti drugog stupnja (BMI 35–40) primijećeno je 23 posto veće povećanje smrtnosti.
"Pothranjenost je ozbiljan rizični faktor"
Autorica istraživanja, dr. Sigrid Bjerge Gribsholt s Sveučilišne bolnice u Aarhusu, napominje da na rezultate može utjecati i obrnuta uzročnost – činjenica da mnogi ljudi gube težinu zbog bolesti, a ne obrnuto. Ipak, naglašava da preniska tjelesna težina nosi ozbiljne rizike za dugovječnost.
„Bolest, a ne sama niska tjelesna težina, često povećava rizik od smrti, što može stvoriti dojam da je viši BMI zaštitni faktor. Ipak, kao i u ranijim istraživanjima, vidimo da pothranjenost ostaje ozbiljan faktor rizika“, objašnjava dr. Gribsholt.
Istraživanje je također pokazalo da i mršave osobe mogu biti u riziku od srčanih bolesti zbog tzv. visceralne masti – masnoće koja se taloži duboko u tijelu, oko jetre, želuca i crijeva. Za razliku od „vidljive“ masti ispod kože, ova skrivena mast znatno povećava rizik od ubrzanog starenja srca i krvnih žila.
Oblik tijela igra važnu ulogu
Muškarci s nakupljenom masnoćom oko trbuha (tzv. oblik jabuke) imaju brže starenje srca, dok žene kod kojih se mast nakuplja oko bokova i bedara (oblik kruške) imaju zdravije i mlađe srce, piše Govorise.si, a prenosi Danas.rs.
Zaključak
Ni pretjerana mršavost ni teška pretilost nisu put do dugovječnosti. Blaga pretilost ne znači nužno kraći život, ali ključ zdravlja ostaje u ravnoteži – umjerenom unosu hrane, redovitoj tjelesnoj aktivnosti i redovitim liječničkim pregledima.
