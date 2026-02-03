Ovo je vrsta obroka uz koji se vitamin D najbolje apsorbira

Vitamin D ima ključnu ulogu u održavanju zdravih kostiju i omogućuje apsorpciju kalcija, no mnogi ga ljudi ne unose dovoljno.
Dodaci prehrani mogu pomoći u nadoknadi tog nedostatka, ali se pokazalo da je manje važno kada ga uzimate, a puno važnije s čim ga kombinirate, piše Danas.rs.
Prema Victoriji Maize, osnivačici Andrew Weil Centra za integrativnu medicinu na Sveučilištu u Arizoni, nema dokaza da se vitamin D bolje apsorbira u određeno doba dana.
"Važnije je uzimati vitamin D uz obrok koji sadrži masti“, ističe ona.
Vitamin D je vitamin topiv u mastima, što znači da masnoće pomažu tijelu da ga apsorbira i pohranjuje u tkivima.
Čak i manja količina masti u obroku može poboljšati apsorpciju, dodaje nutricionistica Jen Bianchini.
"Nije presudno koju vrstu masti koristite – orašasti plodovi, avokado, masna riba ili maslinovo ulje svi su dobar izbor“, kaže ona.
Ideja je kombinirati vitamin D s bilo kojom količinom masti kako bi tijelo što bolje iskoristilo dodatak prehrani, piše Health.
Još jedan važan čimbenik je oblik vitamina. Vitamin D3 preporučuje se više od D2 jer zahtijeva manje pretvorbe u organizmu i učinkovitije povisuje razinu vitamina u krvi.
Studije iz 2022. godine pokazuju da su injekcije vitamina D3 bile dvostruko učinkovitije od D2 kada su se koristile samostalno, te tri puta učinkovitije kada su se kombinirale s oralnom tabletom.
