Lokalci kažu da ovako više ne može: Turistički raj pretvara se u noćnu moru

Amsterdam je jedan od najposjećenijih gradova u Europi, koji svake godine privlači milijune turista zbog svojih povijesnih kanala, vrhunskih muzeja i živahne kulturne scene.
Ovaj grad je poznat i po bogatoj povijesti, karakterističnoj arhitekturi i opuštenom, otvorenom gradskom duhu, zbog čega već desetljećima vrijedi za jednu od najprepoznatljivijih urbanih turističkih destinacija na svijetu, piše City Magazine.
Turizam značajno doprinosi nizozemskom gospodarstvu jer podržava radna mjesta u ugostiteljstvu, trgovini i uslugama, a također je važan dio šire nacionalne turističke strategije koja naglašava održivi rast i kvalitetu posjetitelja.
Ipak, veliki priljev turista ozbiljno opterećuje lokalnu infrastrukturu i javne prostore.
Stanovnici navode da su najugroženija područja, poput centra grada i popularnih četvrti, tijekom turističke sezone često prenapučena.
Nezadovoljni stanovnici
Nedavna anketa pokazuje da čak 82 posto stanovnika Amsterdama smatra da turizam stvara ozbiljne probleme u životu u gradu. Iako turizam donosi značajne ekonomske koristi, mnogi stanovnici upozoravaju na probleme poput gužvi, buke, smeća i drugih smetnji.
Otprilike četiri od pet stanovnika prijavljuju neugodnosti povezane s turizmom tijekom cijele godine, dok jedino najmirniji zimski mjeseci donose malo olakšanja. Istraživači ističu da je iskustvo prepunih ulica i javnog prijevoza postalo svakodnevica za mnoge stanovnike, osobito nakon brzog povratka turista nakon ukidanja ograničenja zbog pandemije, prenosi Travel and Tour World.
Skupina stanovnika podnijela i tužbu
Nezadovoljstvo građana ne očituje se samo u anketama. Skupina stanovnika prošle je godine podnijela tužbu protiv Gradskog vijeća Amsterdama, smatrajući da općina ne poštuje vlastita ograničenja vezana uz broj noćenja turista. Iako je službena granica 20 milijuna noćenja godišnje, stvarni broj već je premašio tu granicu, što je potaknulo zahtjeve za strožim mjerama.
Zagovornici tužbe predlažu i povećanje turističkih pristojbi te strožu regulaciju kratkoročnog iznajmljivanja, smatrajući da bi to moglo smanjiti pritisak na tržište stanova, poboljšati čistoću javnih prostora i vratiti stanovnicima osjećaj normalnog života. Vlasti su već uvele neke mjere za bolje upravljanje turizmom, ali zasad se čini da te mjere nisu dovoljno učinkovite.
