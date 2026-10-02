Trump preuzima kampanju za međuizbore: "Glasajte kao da se ja kandidiram"

Neke su kompanije Trumpove carine osporile na sudovima, no njegova administracija tvrdi da carine potiču proizvodnju i zapošljavanje u SAD-u. Kao primjer navodi PACCAR, vlasnika Peterbilta, za koji tvrdi da je zahvaljujući carinama na kamione otvorio više od 2.000 radnih mjesta diljem zemlje, uključujući oko 1.000 u tvornici u Teksasu.