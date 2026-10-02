RUSKI DRONOVI
FOTO, VIDEO / Žestok napad na Kijev: Poginula jedna osoba, zatvorena dva ključna mosta preko Dnjipra
U ruskim zračnim napadima na Kijev poginula je jedna osoba, a dvije su ozlijeđene, dok su zbog napada zatvorena dva mosta preko rijeke Dnjipro, priopćile su gradske vlasti u petak.
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Ruski dronovi pogodili su školu u Kijevu i Južni most preko Dnjipra, pri čemu su izbili požari, naveli su ukrajinski dužnosnici.
Promet preko Južnog i Patonova mosta bio je obustavljen, dok su na Metro mostu uvedena djelomična ograničenja. Požar je izbio i na višim katovima stambene zgrade u glavnom gradu, objavile su gradske vlasti na Telegramu.
❗️ Russian strike hits a high-rise residential building in Kyiv overnight— NEXTA (@nexta_tv) October 2, 2026
A 25-story residential building was damaged in Kyiv’s Darnytskyi district.
According to Mayor Vitali Klitschko, one man was killed and at least 15 people were injured in the overnight large-scale attack… pic.twitter.com/uop5b3pmgQ
#Ukraine also attacked #Volgograd overnight.— Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) October 2, 2026
The target of the attack appears to have been an oil refinery or the nearby chemical plant "Kaustik."
The exact results of the attack are not yet known. pic.twitter.com/CpZjG9fKJL
Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su ruski dronovi pogodili most preko Dnjipra, elektranu u okolici grada, luku Izmajil kod Odese te teretni brod. Moskva tvrdi da su svi ti objekti korišteni u vojne svrhe.
🚨 KYIV’S MORNING COMMUTE THROWN INTO CHAOS— XPRESS (@Xpress_24_7) October 2, 2026
Two major crossings over the Dnipro — the Pivdennyi and Paton bridges — were closed in both directions following another night of Russian attacks.
Traffic on the Metro Bridge was also restricted toward Kyiv’s right bank, forcing buses… pic.twitter.com/PAnd608sOy
Istodobno su ukrajinski dronovi napali industrijske objekte u ruskom gradu Volgogradu, u kojem se nalazi velika rafinerija nafte. Uslijed napada je izbio požar, a jedna je osoba ozlijeđena nakon što je dron pogodio stambenu zgradu, rekao je regionalni guverner.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da su ukrajinski napadi na ruske rafinerije nafte, zbog kojih su u pojedinim dijelovima zemlje zabilježeni dugi redovi na benzinskim postajama, Rusiju stajali oko jedan posto bruto domaćeg proizvoda. Rusija je jedan od najvećih svjetskih proizvođača nafte.
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