Nova dionica hrvatskog Camina: Stotinjak hodočasnika prošlo rutom uz Kupu

Riječ je o agencijama koje već nude Camino ture u Španjolskoj i Portugalu. Hrvatska im je novo odredište koje svojim gostima mogu ponuditi kao nastavak ili pripremu za put u Santiago, što otvara mogućnost dolaska organiziranih skupina izvan glavne turističke sezone i duljeg boravka gostiju u županiji, navode županijske vlasti.