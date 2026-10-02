KARLOVAČKA ŽUPANIJA
Nova dionica hrvatskog Camina: Stotinjak hodočasnika prošlo rutom uz Kupu
Nova dionica hrvatskog Camina kroz Karlovačku županiju otvorena je uz sudjelovanje stotinjak hodočasnika iz Hrvatske, Francuske, Španjolske i Njemačke, objavila je u četvrtak navečer IKA pozivajući se na Nacionalno svetište sv. Josipa.
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Dionica nosi naziv "Camino uz rijeke" i prolazi kroz Karlovačku županiju od Krašića, preko Ozlja, Karlovca i Duge Rese, sve do Lukovdola. Dio je europske mreže Camino de Santiago – Puta svetog Jakova.
Camino uz rijeke dug je oko stotinu kilometara i većim dijelom prati dolinu Kupe. Ruta povezuje Krašić, gdje završava dionica Camino Samobor, Ozalj s kaštelom Zrinskih i Frankopana nad Kupom, Karlovac i Dugu Resu uz Mrežnicu te završava u Lukovdolu, gdje započinje Camino dionica kroz Gorski kotar.
Karlovačku županiju već su posjetili predstavnici inozemnih turoperatora specijaliziranih za Camino hodočašća. Tijekom studijskog putovanja upoznali su rutu, smještajne mogućnosti i ponudu.
Riječ je o agencijama koje već nude Camino ture u Španjolskoj i Portugalu. Hrvatska im je novo odredište koje svojim gostima mogu ponuditi kao nastavak ili pripremu za put u Santiago, što otvara mogućnost dolaska organiziranih skupina izvan glavne turističke sezone i duljeg boravka gostiju u županiji, navode županijske vlasti.
Dovršetak cjelokupne mreže duge više od 3500 kilometara
Otvorenjem dionice Camino uz rijeke projekt se približava dovršetku cjelokupne mreže duge više od 3500 kilometara. Hrvatska tako dočekuje 2027., Svetu Jakovljevu godinu, kada se na svim Camino rutama očekuje rekordan broj hodočasnika.
Otvorenje nove dionice omogućile su turističke zajednice područja Kupa, grada Karlovca i područja četiri rijeke, uz potporu Turističke zajednice Karlovačke županije i Hrvatske turističke zajednice, izvijestili su iz Nacionalnog svetišta sv. Josipa.
Jedno od najpoznatijih hodočašća je Camino de Santiago. Svake godine tisuće ljudi prehoda 800 kilometara dug put koji vodi španjolskim pokrajinama Navarrom, La Riojom, Kastiljom i Leoneom te Galicijom, prolazeći kroz nepristupačne krajeve do hodočasničkog središta – katedrale sv. Jakova u Santiago de Composteli.
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