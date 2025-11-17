Može li se jesti kora tikve?

Pexels/ilustracija

Muškatna tikva je zimska tikva, iako je dostupna tijekom cijele godine. Ujedno je i najpopularnija vrsta zimske tikve, prvenstveno zbog slatkog, blago orašastog okusa. No to ne znači da ju je lako pripremiti — pogotovo zbog njezine čvrste i otporne kore. Ako ste se ikad mučili s guljenjem muškatne tikve, možda ste se zapitali isplati li se uopće trud i može li se kora jednostavno pojesti.

Podijeli

Oglas

Je li sigurno jesti koru?

Većina ljudi može sigurno jesti koru muškatne tikve, kaže Lauren Manaker, registrirana nutricionistica iz Charlestona.

“Kora je jestiva i netoksična. Glavni je problem stvar osobnog ukusa, jer može biti teška za žvakanje.”

Ipak, kora muškatne tikve nije ukusna svima. Mnogi je smatraju tvrdom, žilavom i vlaknastom, pa je teško sažvakati. Kod nekih osoba može izazvati i blagu iritaciju, osobito ako imaju osjetljivost na određene namirnice, piše health.

Kora i meso muškatne tikve također mogu izazvati alergijsku reakciju kod nekih ljudi.

Zdravstvene prednosti

Kora muškatne tikve izvor je vlakana, koja podržavaju probavu i daju duži osjećaj sitosti, objašnjava Manaker.

“Poput unutarnjeg dijela tikve, i kora sadrži antioksidanse poput beta-karotena, koji se u tijelu pretvara u vitamin A,” dodaje. “Taj vitamin pridonosi zdravlju očiju i imunološkog sustava.”

Osim toga, kora sadrži fenolne antioksidanse, kaže Janelle Bober, registrirana nutricionistica iz Dietitian Live. “Neka istraživanja pokazuju da fenolni spojevi prisutni u mnogim tikvama doprinose antioksidativnom djelovanju, čak i više nego meso same tikve.”