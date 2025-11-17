Oglas

JEDETE LI JE ILI BACATE?

Može li se jesti kora tikve?

17. stu. 2025. 06:47
bundeva, napitak
Pexels/ilustracija

Muškatna tikva je zimska tikva, iako je dostupna tijekom cijele godine. Ujedno je i najpopularnija vrsta zimske tikve, prvenstveno zbog slatkog, blago orašastog okusa. No to ne znači da ju je lako pripremiti — pogotovo zbog njezine čvrste i otporne kore. Ako ste se ikad mučili s guljenjem muškatne tikve, možda ste se zapitali isplati li se uopće trud i može li se kora jednostavno pojesti.

Je li sigurno jesti koru?

Većina ljudi može sigurno jesti koru muškatne tikve, kaže Lauren Manaker, registrirana nutricionistica iz Charlestona.

“Kora je jestiva i netoksična. Glavni je problem stvar osobnog ukusa, jer može biti teška za žvakanje.”

Ipak, kora muškatne tikve nije ukusna svima. Mnogi je smatraju tvrdom, žilavom i vlaknastom, pa je teško sažvakati. Kod nekih osoba može izazvati i blagu iritaciju, osobito ako imaju osjetljivost na određene namirnice, piše health.

Kora i meso muškatne tikve također mogu izazvati alergijsku reakciju kod nekih ljudi.

Zdravstvene prednosti

Kora muškatne tikve izvor je vlakana, koja podržavaju probavu i daju duži osjećaj sitosti, objašnjava Manaker.

“Poput unutarnjeg dijela tikve, i kora sadrži antioksidanse poput beta-karotena, koji se u tijelu pretvara u vitamin A,” dodaje. “Taj vitamin pridonosi zdravlju očiju i imunološkog sustava.”

Osim toga, kora sadrži fenolne antioksidanse, kaže Janelle Bober, registrirana nutricionistica iz Dietitian Live. “Neka istraživanja pokazuju da fenolni spojevi prisutni u mnogim tikvama doprinose antioksidativnom djelovanju, čak i više nego meso same tikve.”

Teme
Bundeva kora tikva

