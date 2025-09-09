PRIPAZITE
Na ove načine nije preporučljivo čistiti pod u vašem domu
Iako je parni čistač jedna od ekološki i zdravstveno najprihvatljivijih metoda čišćenja, postoji opasnost kada ga koristite za čišćenje podova u svom domu.
Iako većina proizvođača tvrdi da su parni čistači sigurni za upotrebu na parketima, problem nastaje kada drveni podovi nisu potpuno zatvoreni. Između pojedinih letvica postoje minimalni razmaci.
Osim toga, ljudi i kućni ljubimci hodaju po parketu, a to s vremenom stvara ogrebotine, što povećava vjerojatnost da će para, pritisak i vlaga prodrijeti u drvo. To može rezultirati savijanjem i oštećenjem unutrašnjosti parketa ili laminata, piše klix.ba.
Kada je vrijeme za detaljno čišćenje, savjetuje se nanošenje sredstva za čišćenje parketa i drvenih podova. Kako biste izbjegli pretjerano vlaženje poda, preporučuje se rad na manjim površinama odjednom.
Nije preporučljivo pretjerivati sa sredstvom za čišćenje. Stručnjaci savjetuju mokro brisanje podova samo kada je to nužno, jer pretjerano čišćenje vlažnim krpama može izazvati više štete nego koristi.
