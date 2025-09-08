Od blagih simptoma do onih opasnih po život: Kako prepoznati da pijete previše vode

Pixabay

Stalno nas podsjećaju na prednosti hidratacije, ali pijenje dovoljno vode može biti teško, čak i ako ste pronašli bocu za vodu koja vam se sviđa i iz koje volite piti. No, može li previše vode biti loše za vaš organizam?

Prekomjerna hidratacija može uzrokovati simptome u rasponu od blagih i pomalo iritantnih do onih opasnih po život. Dobra je vijest da, iako ispijanje nekoliko čaša vode više uz uobičajenu hidrataciju može uzrokovati porast odlazaka u WC, blaga pretjerana hidratacija neće vas dovesti blizu ekstremnog rizika, piše Klix.

Umjesto toga, rizici opasni po život leže u pijenju prekomjernih količina vode, posebno u kombinaciji s gubitkom ključnih elektrolita.

"Pijenje previše vode može rezultirati stanjem koje se naziva hiponatremija, što je opasan pad nivoa natrija u krvi", kaže nutricionistica Kristin Koskinen.

Natrij je važan elektrolit koji djeluje kao tjelesni čuvar prometa, regulirajući gdje se voda distribuira po tijelu i koliko se šalje u mjehur.

"Iako je relativno rijetko doći do opijenosti vodom, to se može dogoditi ako popijete više vode nego što vaše tijelo može izlučiti", kaže Koskinen.

Hiponatremija je rijetka, ali kada se pojavi, obično se javlja kod ultraizdržljivih sportaša ili osoba s određenim zdravstvenim stanjima. Ovaj scenarij opasan po život događa se tijekom ili nakon napada ekstremnog znojenja i gubitka tekućine kada se neko hidrira običnom vodom umjesto kombinacijom vode i napitaka za nadoknadu elektrolita.

Iako je voda najbolji izbor većinu vremena, postoje prednosti konzumiranja sportskih napitaka koji sadrže elektrolite poput natrija i kalija kada uvjeti doprinose prekomjernom znojenju. Za izdržljive sportaše, sportska pića su obično potrebna tijelu za održavanje ravnoteže tekućine i elektrolita.

Znakovi hiponatremije ili ekstremne intoksikacije vodom uključuju zbunjenost, letargiju, mučninu i povraćanje. Zadržavanje vode i nadutost mogu se dogoditi ako se bubrezi ne mogu riješiti viška tekućine. Ako se ne liječi, hiponatremija može dovesti do napada, kome pa čak i smrti.

Srećom, trovanje vodom i hiponatremija nisu problemi o kojim se većina ljudi treba brinuti kada je riječ o dnevnoj hidrataciji. To je zato što će vas tijelo prirodno potaknuti da usporite ili zaustavite unos vode izazivajući blaže, ali pomalo iritantne - nuspojave.

Znakovi da pijete previše vode

Boja vašeg urina i koliko često trčite u wc može biti dobar pokazatelj vašeg statusa hidratacije. Boja urina obično varira od svijetle, gotovo bistre do blijedožute, zahvaljujući kombinaciji pigmenta urokroma i količine vode koju pijete.

Ako je vaš urin češće bistar, to može biti znak da pijete previše vode u kratkom vremenu ili da općenito unosite previše tekućine.

Idete li na WC više nego inače? To može značiti da pijete previše vode. Konzumiranje kofeina i alkohola također može uzrokovati češće mokrenje.

Također, bubrezi imaju ograničenja u količini vode koju mogu izlučiti odjednom, što je maksimalno 800 do 1.000 mililitara na sat. Sve što prelazi tu količinu zapravo preplavljuje tijelo.

Kada se tijelo ne može riješiti viška vode, stanice otiču kako bi je smjestile. Kao rezultat toga, možete se osjećati natečeno i nadutost sve dok ne usporite unos vode kako bi vaši bubrezi mogli nadoknaditi.

Želudac pun vode također kod mnogih ljudi uzrokuje laganu mučninu. Dakle, ako vas razmišljanje o pijenju više tekućine malo muči, to može biti znak da trebate usporiti hidrataciju.

Nivo natrija lagano se smanjuje kada tijelo postane natopljeno vodom, što uzrokuje oticanje stanica. Budući da je mozak zatvoren u lubanji, gotovo da nema mjesta za širenje stanica. To stvara pritisak, uzrokujući glavobolje, pa čak i moždanu maglu.