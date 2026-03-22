Najbolji muški parfem - vodič za odabir mirisa koji vas definira

pH razina kože , prehrana, vlažnost zraka, čak i lijekovi koje uzimate — sve to utječe na to kako će parfem mirisati na vama. Zato je testiranje na vlastitoj koži jedini pouzdan način procjene. Tester nanesete na zapešće, pričekate minimalno trideset minuta i tek tada donosite sud. Gornje note — one koje osjetite odmah nakon prskanja — nestaju već unutar petnaest minuta. Srednje note traju dva do četiri sata. A bazne note, one koje zapravo definiraju karakter mirisa, osjećate tek nakon što gornje i srednje ispare.