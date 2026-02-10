Najskuplja privatna kuća nalazi se u jednoj od najjeftinijih zemalja na svijetu, kad je vidite shvatit ćete zašto

Antilia, neboder od 27 katova i površine 37.000 četvornih metara u Mumbaiju, u Indiji, prepoznata je kao najskuplja privatna rezidencija na svijetu, procijenjena na više od 4 milijarde američkih dolara.
U vlasništvu milijardera Mukesha Ambanija, predsjednika kompanije Reliance Industries, Antilia je projektirana tako da izdrži snažan potres, a visoka je 172 metra.
Kuća sadrži brojne ekstravagantne sadržaje, uključujući tri heliodroma, kino s 50 sjedala i garažu za 168 automobila.
Garaža na šest katova ima i vlastitu benzinsku postaju, a stanarima su na raspolaganju i „snježna soba“ za bijeg od vrućine, spa-centar, hram i plesna dvorana, kao i uživanje u vertikalnim vrtovima koje održava 600 zaposlenika.
Neboder je izgrađen između 2006. i 2010. godine za procijenjenih 2 milijarde dolara. Zaključno s 2023. godinom, njegova je vrijednost porasla na 4,6 milijardi dolara, prenosi N1info.ba.
Dok Antilia drži titulu najskuplje privatne kuće na svijetu, druge iznimno vrijedne nekretnine uključuju Buckinghamsku palaču (koja se često smatra najvrednijom, iako je u državnom vlasništvu) te luksuzne privatne nekretnine u gradovima poput Londona, Los Angelesa i New Yorka.
