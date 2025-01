Ovo su najturbulentniji letovi na svijetu

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Turbulencije su za mnoge ljude najgori dio letenja. Iako je riječ o fenomenu koji se iznenađujuće često događa, on može biti uznemirujući – čak i za najiskusnije putnike.

No, turbulencije se često pogrešno shvaća. One predstavlja vrlo malu prijetnju modernim komercijalnim zrakoplovima, većina ozljeda događa kada putnici nisu vezani sigurnosnim pojasevima.

Turbulencije je Nacionalna meteorološka služba SAD-a definirala kao fenomen “uzrokovan naglim, nepravilnim kretanjima zraka koja stvaraju oštre, brze uzlazne i silazne struje” koje “djeluju u kombinaciji i neočekivano pomiču zrakoplov”.

Najčešći tip, nazvan turbulencija bistrog zraka (eng. clear air turbulence – CAT), Federalna uprava za zrakoplovstvo (FAA) definira kao “iznenadnu, jaku turbulenciju koja se javlja u područjima bez oblaka i uzrokuje snažno ljuljanje zrakoplova”. FAA dodaje kako je to “posebno problematično jer se često događa neočekivano i bez vizualnih znakova”.

Koje rute letenja su najviše pogođene turbulencijom?

Podaci s web stranice za predviđanje turbulencije Turbli, koja je analizirala oko 10.000 ruta koje povezuju 550 najvećih zračnih luka, otkrili su najturbulentnije letove u 2024. godini. Rute su rangirane prema “stopi disipacije vrtloga”, što osnivač Turblija Ignacio Gallego Marcos opisuje kao “mjeru intenziteta turbulencije na određenoj točki”.

Trik koji umiruje putnike: Pilot otkrio kako ostati pribran tijekom turbulencije

Put od 196 kilometara između Mendoze u Argentini i glavnog grada Čilea, Santiaga, proglašen je najturbulentnijim, dok je ruta između Córdobe u Španjolskoj i Santiaga zauzela drugo mjesto, prenosi Independent.

Turbli je također razdvojio najturbulentnije letove po kontinentima, otkrivši da je put od 298 kilometara između Nice i Ženeve na vrhu liste za Europu, dok je u Sjevernoj Americi najturbulentniji let bio između Albuquerquea i Denvera, dug 561 kilometar.

U Aziji je najturbulentniji bio let između Katmandua u Nepalu i Lhase u Kini, dok je u Africi najviše turbulencije bilo na domaćem letu iz Durbana do Johannesburga u Južnoafričkoj Republici. U Oceaniji je najturbulentniji bio domaći let između Christchurcha i Wellingtona na Novom Zelandu. Za Južnu Ameriku, najturbulentniji let bio je već spomenuti između Mendoze i Santiaga, koji je također na vrhu liste kratkih letova ispod 1500 kilometara.

Za dugolinijske rute preko 4500 kilometara s najvišom prosječnom turbulencijom, na vrhu je bio let između Nairobija u Keniji i Sepanga u Maleziji.

Top 10 najturbulentnijih letova u svijetu prema podacima Turblija

Mendoza (MDZ) – Santiago (SCL) Cordoba (COR) – Santiago (SCL) Mendoza (MDZ) – Salta (SLA) Mendoza (MDZ) – San Carlos de Bariloche (BRC) Kathmandu (KTM) – Lhasa (LXA) Chengdu (CTU) – Lhasa (LXA) Santa Cruz (VVI) – Santiago (SCL) Kathmandu (KTM) – Paro (PBH) Chengdu (CTU) – Xining (XNN) San Carlos de Bariloche (BRC) – Santiago (SCL)

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.