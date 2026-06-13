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stiže nevrijeme

DHMZ izdao narančasta upozorenja za dvije hrvatske regije. Puhat će vrlo jak vjetar, a prijeti i tuča

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N1 Info
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13. lip. 2026. 22:30
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dhmz
Nel Pavletic/PIXSELL, DHMZ/Meteoalarm

Unutrašnjost Hrvatske u nedjelju će pogoditi novo nevrijeme uz mogućnost tuče, grmljavine i olujnog vjetra, objavio je na svojim stranicama DHMZ koji je za dvije regije upalio narančasti meteoalarm.

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U zagrebačkoj regiji prijeti opasnost od grmljavinskog nevremena, za koje je vjerojatnost veća od 80 posto. Puhat će vrlo jak vjetar, a prijeti i tuča, osobito u Hrvatskom zagorju, Međimurju i Podravini.

Za osječku regiju također je izdano upozorenje od grmljavinskog nevremena i tuče, ali i od olujnih udara sjevernog vjetra. Najjači udari bit će veći od 65 km/h, objavio je DHMZ. Vjerojatnost grmljavine veća je od 80 posto.

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DHMZ/Meteoalarm

Kako navodi DHMZ, u nedjelju će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, osobito na Jadranu. Popodne i navečer u središnjim i istočnim predjelima jače naoblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno je moguće nevrijeme.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu i jugo. U drugom dijelu dana u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujan. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, a na Jadranu od 16 do 21 °C. Najviša uglavnom između 26 i 30 °C.

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dhmz meteoalarm vremenska prognoza vrijeme

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