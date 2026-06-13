DHMZ izdao narančasta upozorenja za dvije hrvatske regije. Puhat će vrlo jak vjetar, a prijeti i tuča

Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a na Jadranu i jugo. U drugom dijelu dana u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj vjetar će naglo okrenuti na umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni, prolazno na udare i olujan. Najniža temperatura zraka od 10 do 15, a na Jadranu od 16 do 21 °C. Najviša uglavnom između 26 i 30 °C.