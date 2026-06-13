prosvjed u rimu
Krajnja desnica traži "remigraciju": Trenutno nitko ne bi trebao ulaziti u Italiju
Oko tri tisuće ekstremno desnih aktivista iz cijele Italije prosvjedovalo je u subotu u Rimu, zahtijevajući "ponovnu migraciju" useljenika natrag u njihove zemlje podrijetla, a bivši general Roberto Vannacci pokrenuo je svoju stranku "Futuro Nazionale".
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"Imigranti mogu ostati ako prihvate naša pravila suživota; inače se moraju vratiti u svoje zemlje podrijetla", rekla je za agenciju AFP Susanna Rubei, kućanica. "To se posebno odnosi na one koji počine zločine i budu uhvaćeni na djelu jednom, dvaput, triput ili četiriput."
"Želimo izbaciti ilegalne imigrante, protjerati ih, jer ne bi trebali biti ovdje", izjavio je Luca Marsella, glasnogovornik neofašističke skupine CasaPound.
"Oni su ti koji siluju naše žene. Oni su ti koji napadaju naše starije osobe. A budući da nismo politički korektni, reći ćemo da također želimo vratiti legalne imigrante, one koji se očito nisu asimilirali ili integrirali", nastavio je Luca Marsella.
U subotu, samo nekoliko metara dalje, zastupnik u Europskom parlamentu Roberto Vannacci organizirao je osnivačku skupštinu svoje nove stranke, Futuro Nazionale (FN) (Nacionalna budućnost).
Gotovo godinu dana prije parlamentarnih izbora 2027., ovaj zastupnik u Europskom parlamentu i bivši član Lige želi se pozicionirati desno od ultrakonzervativne koalicije talijanske premijerke Giorgie Meloni, kojoj se pridružila njegova bivša stranka.
„Ili ste s nama, čuvarima građanstva i suvereniteta, ili ste s (predsjednicom Europske komisije) Von der Leyen, (bivšim premijerom) Mariom Draghijem i globalizmom“, izjavio je Roberto Vannacci svojoj publici nakon što je pokrenuo niz napada na stranke desnog centra, izvijestio je AFP.
Također se prikazao kao žrtva medija, upozoravajući „ćelave“ i „tetovirane“ članove svoje stranke da budu oprezni s kamerama koje traže ekstremističke izjave na ovom kongresu koji je bio zatvoren za medije, ali se prenosio online.
„Po mom mišljenju, trenutno nitko ne bi trebao ulaziti u Italiju“, izjavio je Vannacci na konferenciji za novinare, kada su ga pitali o konceptu „remigracije“.
Vannaccijeva stranka već ima osam zastupnika u parlamentu.
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