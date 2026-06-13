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VREMENSKA PROGNOZA

Oprezno s planovima za vikend, Meteoalarm upozorava - stiže nevrijeme!

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Tea Blažević
|
13. lip. 2026. 07:56
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oblaci na nebu
Enrique from Pixabay

Uglavnom sunčano je počeo vikend u većem dijelu zemlje, tek mjestimice, uglavnom u unutrašnjosti, ima umjerene do povećane naoblake.

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U nastavku subote prevladavat će uglavnom sunčano, tek je manja vjerojatnost za koju kap kiše ili kakav prolazni pljusak, u gorju eventualno. Bit će toplije u odnosu na jučer.

Nedjelja će početi pretežno sunčano, ali poslijepodne sa sjevera slijedi jače naoblačenje, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom, u većem dijelu unutrašnjosti, pri čemu lokalno može biti i izraženijih pljuskova s grmljavinom. Moguće je nevrijeme, upozorava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Novi tjedan krenut će nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, pretežno u kopnenim krajevima, gdje će i osjetnije osvježiti.

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Teme
kiša nevrijeme vikend vremenska prognoza vrijeme

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