VREMENSKA PROGNOZA
Oprezno s planovima za vikend, Meteoalarm upozorava - stiže nevrijeme!
Uglavnom sunčano je počeo vikend u većem dijelu zemlje, tek mjestimice, uglavnom u unutrašnjosti, ima umjerene do povećane naoblake.
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U nastavku subote prevladavat će uglavnom sunčano, tek je manja vjerojatnost za koju kap kiše ili kakav prolazni pljusak, u gorju eventualno. Bit će toplije u odnosu na jučer.
Nedjelja će početi pretežno sunčano, ali poslijepodne sa sjevera slijedi jače naoblačenje, praćeno kišom, pljuskovima i grmljavinom, u većem dijelu unutrašnjosti, pri čemu lokalno može biti i izraženijih pljuskova s grmljavinom. Moguće je nevrijeme, upozorava Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Novi tjedan krenut će nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, pretežno u kopnenim krajevima, gdje će i osjetnije osvježiti.
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