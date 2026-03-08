Ne žurite
Najveća greška s hortenzijama u ožujku: Zbog nje ljeti ostanete bez cvjetova
Mnoge hortenzije u ožujku izgledaju kao da traže jaču rezidbu, no upravo je to najčešća pogreška zbog koje ljeti ostanu bez cvjetova.
Kad u ožujku krenu prvi topliji dani, mnogi vlasnici vrtova u Hrvatskoj posegnu za škarama i hortenzije orežu kako bi izgledale 'uredno'. No upravo je to potez koji može skupo stajati ljetne raskoši, osobito kod krupnolisnih hortenzija, vrste koju najčešće viđamo u dvorištima i uz kuće, piše tportal.
Te hortenzije cvatu na starom drvu, odnosno na prošlogodišnjem rastu, zbog čega se cvjetni pupovi mogu ukloniti već jednim pogrešnim rezom.
Zašto je ožujak osjetljiv mjesec za hortenzije
Ožujak u Hrvatskoj još nije stabilno proljetno razdoblje. Klimatske prilike razlikuju između nizinske, gorske i jadranske Hrvatske, a srednje ožujske temperature i dalje su dovoljno niske da kasniji hladni prodori i mraz ostanu realan rizik, osobito u kontinentalnom dijelu zemlje. Zato hortenzija tada može izgledati 'suho' i neuredno, iako su pupovi već formirani i samo čekaju toplije dane.
Upravo zato stručni vrtlari savjetuju oprez: kod mophead i lacecap hortenzija, dakle onih kuglastih i plosnatih cvatova koje su kod nas vrlo česte, u rano proljeće uglavnom se uklanja samo suho cvjetno tijelo i odumrlo ili oštećeno drvo. Jača rezidba ostavlja se za vrste koje cvatu na novom drvu, poput nekih drugih skupina hortenzija, a ne za klasične krupnolisne sorte.
Najveća pogreška: rezanje prenisko i na slijepo
Najčešća greška je da se u ožujku svi prošlogodišnji izboji skrate duboko, bez provjere gdje su pupovi. Time se biljci praktički uklanjaju budući cvjetovi. Hortenzije iz ove skupine cvatu od sredine do kraja ljeta na prošlogodišnjem rastu, a obilnost cvatnje može znatno razlikovati iz godine u godinu upravo zbog oštećenja pupova ili nepravilne rezidbe.
Kod nas, u unutrašnjosti zemlje često se dogodi da hortenzija već krene s vegetacijom, a zatim stigne novo zahlađenje. Ako je prethodno bila jako orezana, a preostali pupovi dodatno stradaju od hladnoće, biljka će tijekom ljeta imati mnogo lišća, ali malo ili nimalo cvjetova.
To je scenarij koji vrtlari često pogrešno tumače kao 'lošu sortu' ili manjak prihrane, iako je problem zapravo nastao mjesecima ranije.
Kako pravilno postupiti u hrvatskim vrtovima
U većem dijelu kontinentalne Hrvatske u ožujku je sigurnije hortenziju samo pregledati i ukloniti ono što je očito suho, smrznuto ili polomljeno. Osušene cvatove najbolje je rezati tik iznad prvog para zdravih pupova, a ne duboko u grm. Tako se čuva potencijal za cvatnju, ali i uredan oblik biljke.
Na obali i u blažim dijelovima Hrvatske biljka se često ranije budi, ali to ne znači da treba biti agresivniji s rezidbom. Naprotiv, blaža klima može potaknuti ranije kretanje pupova, pa svaki pogrešan rez postaje još vidljiviji kada sezona cvatnje izostane.
U čemu se najčešće griješi?
Vrtlari najčešće griješe u tri situacije. Prva je kada hortenziju režu kao ružu ili lavandu, dakle snažno i jednolično po cijelom grmu. To kod krupnolisnih hortenzija gotovo uvijek znači gubitak dijela cvatnje.
Druga je kada nakon blage zime pomisle da je biljka već 'sigurna', pa uklone i dijelove koji još imaju žive pupove. Tek kasnije, kad se grm zazeleni bez cvijeta, postane jasno da je rez bio prejak.
Treća je kada se svaka hortenzija tretira jednako. Neke, poput Hydrangea arborescens, cvatu na novom drvu i podnose drukčiji režim rezidbe, ali krupnolisne hortenzije, najčešće u hrvatskim ukrasnim vrtovima, traže puno više opreza.
Ne žurite s jačom rezidbom
Ne režite naslijepo samo zato što je grm preko zime izgubio formu. Ne uklanjajte sve prošlogodišnje izboje i ne žurite s jačom rezidbom prije nego što provjerite o kojoj je vrsti hortenzije riječ. Također, ne zanemarujte lokalne uvjete: vrt u Zagorju, okolici Zagreba ili Slavoniji ne ponaša se isto kao onaj u Dalmaciji ili na Kvarneru, upravo zbog razlike u temperaturama i riziku od kasnog mraza.
