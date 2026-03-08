Najveća greška s hortenzijama u ožujku: Zbog nje ljeti ostanete bez cvjetova

Ne režite naslijepo samo zato što je grm preko zime izgubio formu. Ne uklanjajte sve prošlogodišnje izboje i ne žurite s jačom rezidbom prije nego što provjerite o kojoj je vrsti hortenzije riječ. Također, ne zanemarujte lokalne uvjete: vrt u Zagorju, okolici Zagreba ili Slavoniji ne ponaša se isto kao onaj u Dalmaciji ili na Kvarneru, upravo zbog razlike u temperaturama i riziku od kasnog mraza.