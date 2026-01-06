Cijena ove ribe iznosi oko 2,1 milijun jena po kilogramu, odnosno približno 11.437 eura.
Na prvoj ovogodišnjoj aukciji ribe na tokijskoj tržnici Toyosu prodana je plavoperajna tuna teška 243 kilograma za rekordnih 510 milijuna jena, odnosno oko 2,8 milijuna eura. Riječ je o najvišoj cijeni ikad plaćenoj za jednu tunu na toj prestižnoj novogodišnjoj dražbi, piše Edition.cnn.
Najvišu ponudu na ranoranojutarnjoj aukciji u ponedjeljak dao je Kiyomura Corp., čiji je vlasnik Kiyoshi Kimura, poznat kao vlasnik popularnog lanca restorana Sushi Zanmai. Kimura je i ranijih godina često pobjeđivao na novogodišnjim aukcijama, a ovoga je puta nadmašio vlastiti rekord iz 2019. godine, kada je za tunu platio 334 milijuna jena (približno 1,8 milijun eura).
Tuna iz slavne regije Oma
"Nadao sam se da ću je platiti malo manje, ali cijena je narasla prije nego što sam shvatio što se događa", izjavio je Kimura nakon aukcije.
Aukcija je započela zvukom zvona, nakon čega su se kupci kretali među redovima velikih, torpedolikih tuna, kojima su repovi bili odstranjeni kako bi se mogla procijeniti kvaliteta mesa, boja, tekstura i masnoća. Rekordno skupa tuna ulovljena je u moru kod mjesta Oma na sjeveru Japana, regije poznate po proizvodnji nekih od najkvalitetnijih tuna u zemlji.
Cijena ove ribe iznosi oko 2,1 milijun jena po kilogramu, odnosno približno 11.437 eura.
"Dijelom je to zbog dobre sreće", rekao je Kimura. "Ali kad vidim lijepu tunu, ne mogu odoljeti. Još je nisam probao, ali siguran sam da je izvrsna".
Novogodišnja aukcija s posebnim značenjem
Na tržnici Toyosu svakoga se jutra prodaju stotine tuna, no cijene na novogodišnjoj aukciji tradicionalno su znatno više, osobito za tune iz regije Oma, koje se smatraju vrhuncem ponude. Ovakve kupnje imaju i snažnu simboličnu vrijednost jer se vjeruje da donose sreću i uspjeh u nadolazećoj poslovnoj godini.
Plavoperajna tuna iz Tihog oceana bila je prethodnih godina klasificirana kao ugrožena vrsta zbog klimatskih promjena i prekomjernog izlova. Međutim, zahvaljujući međunarodnim mjerama očuvanja i ograničenjima ribolova, stanje populacije posljednjih se godina postupno oporavlja.
