Aukcija je započela zvukom zvona, nakon čega su se kupci kretali među redovima velikih, torpedolikih tuna, kojima su repovi bili odstranjeni kako bi se mogla procijeniti kvaliteta mesa, boja, tekstura i masnoća. Rekordno skupa tuna ulovljena je u moru kod mjesta Oma na sjeveru Japana, regije poznate po proizvodnji nekih od najkvalitetnijih tuna u zemlji.