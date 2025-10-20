Filmska priča o "ukletom" dijamantu koji su lopovi u Louvreu propustili iako vrijedi 60 milijuna dolara

Prema legendi, dijamant je 1698. godine u rudniku Kolur u Indiji pronašao rob, koji je, prema pričama, sakrio sirovi kamen u ranu na nozi kako ga nadzornici ne bi otkrili. Uspio je pobjeći do obale i pokušao prodati dragulj, nudeći kapetanu broda polovicu zarade ako mu pomogne iznijeti ga iz zemlje. No, kapetan ga je ubio i kamen prodao trgovcu po imenu Jamhand – čime je započelo putovanje jednog od najpoznatijih dragulja u povijesti.