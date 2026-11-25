Visoki ruski i američki dužnosnici, među njima i Kushner, razgovarali su o mogućnosti uključivanja američkih ulagača u plinovode Sjeverni tok, kojima se prije ruske invazije na Ukrajinu plin dopremao u Njemačku, izvijestio je Reuters u listopadu. Kushner, koji pokušava posredovati u postizanju primirja između Rusije i Ukrajine i smatra poslovnu suradnju ključnom za obnovu mira, iznio je i ideje za razdoblje nakon rata, poput ulaganja američkih kompanija u ruske naftne projekte i projekte proizvodnje titana, navodi FT.