MIJENJANJE TAKTIKE
FT: Trump potiho odustao od plana kojim je Rusiju pokušao potaknuti na okončanje rata
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa potiho je odustala od prijedloga da se poslovnim dogovorima potakne Rusiju na okončanje rata u Ukrajini, nakon što je Moskva pokazala malo interesa za predložene projekte u energetici i zrakoplovstvu, objavio je u srijedu Financial Times.
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Trumpovi izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner rekli su europskim dužnosnicima da poslovna suradnja više nije ključni dio američke ponude Rusiji, izvijestio je FT pozivajući se na pet dužnosnika upoznatih s promjenom pristupa.
Bijela kuća nije zasad odgovorila na Reutersov zahtjev za komentar. Reuters nije mogao neovisno provjeriti navode.
Visoki ruski i američki dužnosnici, među njima i Kushner, razgovarali su o mogućnosti uključivanja američkih ulagača u plinovode Sjeverni tok, kojima se prije ruske invazije na Ukrajinu plin dopremao u Njemačku, izvijestio je Reuters u listopadu. Kushner, koji pokušava posredovati u postizanju primirja između Rusije i Ukrajine i smatra poslovnu suradnju ključnom za obnovu mira, iznio je i ideje za razdoblje nakon rata, poput ulaganja američkih kompanija u ruske naftne projekte i projekte proizvodnje titana, navodi FT.
Ruski dužnosnici u početku su pozitivno reagirali na američke prijedloge, ali Rusija se u međuvremenu ohladila prema toj ideji jer inzistira da Ukrajina ustupi teritorij i prihvati druge ustupke koje Kijev smatra neprihvatljivima u zamjenu za mir, dodaje FT.
"Postalo je prilično jasno da Rusi nisu zainteresirani za takve stvari", rekao je jedan od dužnosnika za taj list. U listopadu je Trumpova administracija privremeno ublažila američke sankcije na rusko gorivo, uvedene s ciljem uskraćivanja prihoda Moskvi za rat protiv Ukrajine, nakon što je Rusija pristala opskrbljivati svjetsko tržište dizelom kako bi se snizile cijene goriva.
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