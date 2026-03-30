Nakon 10 godina Njemačke vratile se u Hrvatsku: "Plaće medicinskih sestara su i dalje premale, ali..."

Podaci Hrvatske komore medicinskih sestara za 2025. godinu pokazuju da je na rad u inozemstvo otišlo 130 medicinskih sestara i medicinskih tehničara, dok se istodobno njih 221 vratilo.
Posljednjih godina učestalo se govorilo o odljevu medicinskog osoblja, kako liječnika tako i medicinskih sestara, koji su zbog boljih uvjeta rada i veće plaće odlazili u druge, većinom europske zemlje. Međutim, trendovi se mijenjaju pa tako i ovaj i sada se sve više medicinskih sestara nakon rada u inozemstvu odlučuje vratiti u hrvatski zdravstveni sustav, piše Večernji.
Jedna od njih je i Katarina Kotur, koja se vratila lani u listopadu nakon deset godina rada u Frankfurtu. Ondje je radila kao medicinska sestra u kućnoj intenzivnoj njezi – to su pacijenti s trahealnim kanilama na uređajima za disanje koji leže u svojim domovima. Uz to je imala i “mini job” preko Zeitarbeit agencije, radila dodatno određen broj sati u sedam, osam bolnica i ukupno 49 domova za starije osobe. Prije odlaska iz Hrvatske radila je u KBC-u Sestre milosrdnice, a sada je u KBC-u Zagreb.
– Na povratak sam se odlučila iz obiteljskih razloga i kvalitete života. Da se razumijemo, plaće medicinskih sestara u Hrvatskoj su i dalje premale za obim posla koji obavljaju. Rastu, ali nedovoljno. U Hessenu se točno zna tko što radi i tamo neće primiti više pacijenata ako nema dovoljno sestara. Kod nas radimo sve i ne stajemo. Međutim, sretna sam što sam se vratila! Moje starije dijete krenulo je u školu, mlađe je u vrtiću i preporodili su se, veseli ih što svu djecu razumiju jer gore u vrtiću većina djece uopće ne govori njemački."
"Ovdje su ljudi pristupačniji, tu mi je i obitelj i želim tu odgajati djecu. Osim toga, jako mi je nedostajao taj odnos s pacijentima, kad uđem u sobu i pitam “Kako ste mi?”, da se s pacijentima našalim, popričam, razveselim ih... E, to mi je falilo, ta prisnost, toplina. Gore su ljudi ili ozbiljni, distancirani ili te uopće ne razumiju. A ti si uvijek “auslender “ – ispričala je za Večernji Katarina Kotur.
Od početka ove godine u Hrvatsku ih se vratilo stotinjak. Primjerice, s Rebra ih je lani otišlo četiri, a vratilo se dvanaest.
– Ovi podaci pokazuju da migracije medicinskih sestara više nisu jednosmjeran proces, kakav je bio u ranijim godinama, kada je broj odlazaka bio znatno veći od broja povrataka. Sada se sve češće bilježi povratak medicinskih sestara koje su dio karijere provele u inozemstvu, a stečeno iskustvo i znanje vraćaju u hrvatski zdravstveni sustav – kaže Mario Gazić, predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara (HKMS). Lanjska je godina prva u kojoj se više sestara vratilo no što ih je otišlo. U 2020. ih se vratilo 34, u 2023. njih 69, 2024. broj povratnika skočio je na 114, a lani se gotovo udvostručio (221).
