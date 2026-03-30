Nakon 10 godina Njemačke vratile se u Hrvatsku: "Plaće medicinskih sestara su i dalje premale, ali..."

– Na povratak sam se odlučila iz obiteljskih razloga i kvalitete života. Da se razumijemo, plaće medicinskih sestara u Hrvatskoj su i dalje premale za obim posla koji obavljaju. Rastu, ali nedovoljno. U Hessenu se točno zna tko što radi i tamo neće primiti više pacijenata ako nema dovoljno sestara. Kod nas radimo sve i ne stajemo. Međutim, sretna sam što sam se vratila! Moje starije dijete krenulo je u školu, mlađe je u vrtiću i preporodili su se, veseli ih što svu djecu razumiju jer gore u vrtiću većina djece uopće ne govori njemački."