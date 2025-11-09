Ne možete prestati jesti? Ove grickalice najviše uzrokuju debljanje zimi jer "pojačavaju žudnju“

Miševi koji su jeli zdravo i niskokalorično lako su se prilagodili sezonskim promjenama – čim bi pao mrak, počeli bi trčati u kotaču (jer su noćne životinje). Ali oni koji su jeli masnu prehranu imali su poteškoće – postajali su tromi i kasnije se pokretali, što bi kod ljudi značilo jutarnju iscrpljenost i teško buđenje.