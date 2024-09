Netflix objavio koje su serije bile najgledanije u prvom dijelu godine

Podijeli :

Pexels/Ilustracija

Jedan od izvršnih direktora Netflixa, Ted Sarandos, otkrio je kako su u prvih šest mjeseci ove godine čak 360 milijuna pregleda imale serije na njihovom streaming servisu, a najgledanije u svijetu bile su "Fool Me Once", "Baby Reindeer", "Bridgerton" i "The Gentleman".

“Zato Netflix ovdje ulaže više nego bilo koja druga zemlja izvan Amerike. Od 2020. uložili smo 6 milijardi dolara u britansku kreativnu zajednicu i radili s više od 30 tisuća glumaca i članova ekipe”, rekao je Sarandos tijekom govora na konferenciji Royal Television Societyja.

Netflix se proslavio dramskom serijom, no sada se suočavaju s tužbom: “Ništa od toga nije istina!”

Serija snimljena po romanu Harlana Cobena “Fool Me Once”, u kojoj glumi Michelle Keegan i Joanna Lumley, ove je godine najpopularnija serija na Netflixu sa 108 milijuna pregleda.

Odmah nakon toga je “Bridgerton” s 92 milijuna pregleda i potom “Baby Reindeer” s 88 milijuna pregleda i osvojenih čak šest Emmyja prošlog vikenda.

Hit serije “The Gentleman” s Theom Jamesom prikupio je impresivnih 76 milijuna pregleda, prenosi tportal.

“Iz prve sam ruke vidio opseg i ambiciju ovih britanskih emisija i filmova. Ovo bogatstvo talenata velika je britanska priča o uspjehu, jer to se nije dogodilo slučajno. Snimati u Britaniji uvijek je privilegija, a nikad žrtva. Drugim riječima, Britanija je postala jedna od najboljih zemalja na svijetu za TV i film jer ste vi to dopustili”, kazao je Sarandos.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

N1 debata / Bauk i Pavić nisu štedili jedan drugoga: “U supermarketima mi se ljudi uvijek zahvale” Jednostavna metoda za sušenje odjeće tijekom hladnih dana: Ne treba vam sušilica