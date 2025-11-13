oko 400 bilo otrovno
Obitelj je pet godina živjela s 2.000 paukova, a ono što se dogodilo zadivilo je znanstvenike
Obitelj nije shvatila da tijekom pet godina živi s više od 2.000 smeđih samotnjačkih paukova – no ono što se zatim dogodilo ostavilo je znanstvenike u čudu.
Obitelj je nesvjesno dijelila svoj dom s više od 2.000 paukova tijekom pet godina – a ono što su znanstvenici otkrili potpuno ih je iznenadilo. Ukupno je 2.055 smeđih samotnjaka pronađeno u kući u američkoj saveznoj državi Kansas.
Od toga ih je oko 400 bilo otrovno. No dok su istraživači brojili i skupljali ove jezive kukce, primjetili su nešto neobično. Činilo se da su se pauci i ukućani međusobno izbjegavali. I nevjerojatno, nitko od ukućana nije zadobio niti jedan ugriz tijekom tih pet godina, piše express.
Smeđi samotnjački pauci su otrovni, ali njihovi ugrizi obično uzrokuju samo stvaranje mjehura ili oteklinu koja prođe nakon otprilike tjedan dana.
Jednom kada se ova vrsta nastani u nekom prostoru, izuzetno ih je teško ukloniti jer puno vremena provode skrivajući se u predmetima poput namještaja, kao i u malim pukotinama i kutovima koji lako promaknu ljudskom oku.
Ova stvorenja “mogu preživjeti mnogo mjeseci bez hrane”.
Obitelj iz Kansasa otkrila je da su živjeli s ovim jezivim stvorenjima tek 2001. godine, unatoč tome što su u kući boravili pet i pol godina. U početku su vlasnici vjerovali da imaju posla s bezopasnim kukcima, no služba za suzbijanje štetnika otkrila je puno ozbiljniju stvarnost – infestaciju zloglasnim smeđim samotnjačkim paucima.
Kako bi se riješili neželjenih gostiju, znanstvenici su krenuli u višemjesečnu misiju, radeći tijekom noći na hvatanju paukova. Iako su neki morali biti usmrćeni kako bi se spriječio njihov bijeg, većina je uhvaćena živa.
Nakon šest mjeseci prikupljeno je nevjerojatnih 2.055 paukova, pri čemu je većina bila klasificirana kao “mali” pauci.
Smatra se da su mnogi od tih malih paukova bili relativno mladi, jer smeđi samotnjački pauci obično nisu otrovni dok ne dosegnu oko 5 mm duljine.
Studija objavljena u Journal of Medical Entomology procijenila je da se u teško infestiranoj kući nalazilo približno 488 otrovnih paukova.
Iznenađujuće, unatoč velikom broju otrovnih paukova, obitelj koja je tamo živjela nije zadobila nijedan ugriz.
