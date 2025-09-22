Rujan mnogi nazivaju "sezonom pauka". Kako biste osmeronožna stvorenja zadržali podalje, profesor James Logan objasnio je zašto odjednom viđamo najezdu pauka te kako ih se riješiti sigurno i bez da ih ubijete
Oglas
Gostujući u ITV-jevoj emisiji This Morning, stručnjak James Logan je rekao da većina pauka voli živjeti na otvorenom. Ipak, kako vrijeme postaje sve hladnije, traže zaklon i toplinu. Kukci se rado provlače kroz naše prozore i vrata – ali neki od njih možda su već u vašem domu, prenosi Express.
Profesor je objasnio: "Neki pauci zapravo stalno žive u kući, a sada su samo izlazili radi parenja. Znate one velike kućne pauke koji projure preko poda? To su najčešće mužjaci, i traže partnericu."
Kako se riješiti pauka
Profesor upozorava da, iako možete koristiti insekticid, on će ubiti pauka i sve oko njega, poput trave i biljaka. Postoje i drugi načini da spriječite njihov ulazak u kuću, pa svakako zatvarajte vrata i prozore, dodaje.
Gdje god je moguće, ne ostavljajte prozore otvorenima ako su blizu sigurnosne kamere ili svjetla, jer svjetlo privlači kukce, a ta mjesta tako postaju glavne točke okupljanja – i čim se prozor ili vrata otvore, oni požure unutra.
Pokušajte s prirodnim metodama
Stručnjak je dodao: "Postoje neki znanstveni dokazi da divlji kesteni sadrže kemijske mirise" koji odbijaju pauke. No iako je to tek donekle potkrijepljeno, morali biste ih staviti puno, posvuda po kući. Isto vrijedi za cimet, ulje paprene metvice i naranče. Iako pauci mrze te mirise, morali biste utrljati mnogo kore naranče po cijeloj kući – po prozorima, vratima i lajsnama – da bi to djelovalo.
Potaknuo je ljude da pokušaju ako žele, jer bi moglo uspjeti, ali to je puno posla, stoga pazite da sredstvo nanosite gdje god možete. A što ne djeluje? Kaže da neki utični elektronički uređaji možda ne rade i bolje su namijenjeni glodavcima nego paucima i drugim kukcima.
Ako sve drugo zakaže, pokušajte s hvatačem pauka. Tako se ne morate približavati njima, a možete ih sigurno iznijeti van, bez nanošenja štete.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas