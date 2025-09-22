Stručnjak je dodao: "Postoje neki znanstveni dokazi da divlji kesteni sadrže kemijske mirise" koji odbijaju pauke. No iako je to tek donekle potkrijepljeno, morali biste ih staviti puno, posvuda po kući. Isto vrijedi za cimet, ulje paprene metvice i naranče. Iako pauci mrze te mirise, morali biste utrljati mnogo kore naranče po cijeloj kući – po prozorima, vratima i lajsnama – da bi to djelovalo.