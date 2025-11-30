Organski insekticidi: Zašto su dobri i kako ih bez problema napraviti kod kuće?

Freepik/Ilustracija

Organski insekticidi su odličan način kako se riješiti insekata u vrtu ili na balkonu pomoću prirodnih sastojaka. Ovo je odlično za biljke, zemlju, ali i cijeli ekosustav. Nema kemikalija i otrovnih stvari, a neki insekticidi se mogu napraviti i kod kuće.

Na tržištu postoji mnogo insekticida, među kojima su i oni organski. U njima se koriste prirodni sastojci. Dobra je vijest da organske insekticide možete i sami napraviti.

Morat ćete samo nabaviti određene sastojke, pomiješati ih i koristiti na biljkama i zemlji.

Zašto su dobri organski insekticidi?

Organski insekticidi su prirodno rješenje za uklanjanje insekata u vrtu. Pravi organski insekticidi ne sadrže kemikalije koje mogu uništiti biljke ili naštetiti zemlji.

Organski insekticidi ne uništavaju zemlju i podržavaju bioraznolikost. Oni često ni ne ubijaju insekte, već ih zbog svojeg mirisa i svojstava tjeraju od biljaka.

Ovakvi insekticidi također neće naštetiti čovjeku koji ih često udiše dok ih stavlja ili prska po biljkama. Neće naštetiti ni zemlji ni vodi. Mogu se koristiti i u kućama, u vrtu, na balkonu ili u voćnjacima.

Koji su najbolji organski insekticidi?

Iako se organski insekticidi mogu kupiti u trgovinama, oni se mogu napraviti i kod kuće.

Ovo je puno jeftinija opcija, a bit ćete sigurni što se točno nalazi u vašem sredstvu.

1. Ulje neema (nima)

Najpoznatiji organski insekticid je neem, točnije ulje neema. Ono je odlično u borbi protiv raznih buba, a važno ga je koristiti redovito. Može se sprejati izravno na biljke ili usjeve. Ima gorki okus i miris koji smeta insektima pa neće ni dolaziti na biljku.

Također, utječe na hormonski sustav insekata, što onda dovodi do smanjene stope razmnožavanja.

Pexels/Ilustracija

2. Eterična ulja

Osim ulja neema, dobar prirodni insekticid su i određena eterična ulja. Najbolja će biti ulja lavande, peperminta i ona koja se dobivaju od citrusa. Tako na primjer, ulje peperminta odvraća mrave i paukove.

3. Mamci

Mamci poput ljepljivih traka privlače insekte koji se onda zalijepe na traku i ne stignu do biljaka. Na traci se obično nalazi i miris koji ih privlači.

4. Barijere

U nekim slučajevima će pomoći stavljanje ograde oko biljaka ili voća. Ovo se može jednostavno napraviti bilo kojim materijalom koji će ograditi biljku. Ovakav način zaštite je koristan protiv puževa ili pauka.

Kako napraviti organske insekticide?

Organski insekticidi se mogu napraviti na razne načine. Jedan je onaj koji se sastoji od tekućeg, blagog sapuna i vode. Ova mješavina se spreja direktno na zahvaćenu biljku.

Drugi način je korištenje razvodnjenog jabučnog octa. Ovo će biti odlično protiv mrava.

Otopina se stavlja na mjesto gdje ste vidjeli da se mravi kreću, a spriječit će ih da uđu u vrt ili da ponovno dođu do biljke jer ih odbija miris octa.

Još jedan način koji može pomoći biljkama je soda bikarbona. Ona je odlična za gljivična oboljenja biljaka i neće uništiti ekosistem.

Više o tome možete pogledati u videu:

Zaključak

Organski insekticidi su daleko bolja opcija od raznih kemikalija koje imaju istu ulogu. Kod organskih insekticida se ne koriste otrovni sastojci, a neki se mogu vrlo jednostavno napraviti i kod kuće.

Potrebni su određeni sastojci koji će otjerati insekte od biljaka, voćaka ili povrća.