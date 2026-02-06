Ove namirnice nikako ne biste smjeli čuvati u plastičnim posudama

Osim toga, posude koje su izgrebane ili se često zagrijavaju u mikrovalnoj pećnici bolje je izbjegavati za čuvanje hrane. S tim u vezi, edukatorica za sigurnost hrane Shannon Stover upozorava da pohranjivanje sirovog mesa u plastičnim posudama može biti rizično. Bakterije se lako zadržavaju u sitnim ogrebotinama na plastici, gdje se mogu razmnožavati. Kako bi se smanjio rizik od kontaminacije, sirovo meso najbolje je čuvati u staklenim posudama.