Članica EU-a podnosi tužbu protiv zabrane uvoza ruskog plina

Slovačka će podnijeti tužbu kako bi osporila odluku Europske unije donesenu kvalificiranom većinom o zabrani uvoza ruskog plina, rekao je u utorak slovački premijer Robert Fico.
Države članice EU-a dale su u ponedjeljak konačno odobrenje za zabranu uvoza ruskog plina do kraja 2027., čemu su se usprotivile i Slovačka i Mađarska.
Zabrana je osmišljena tako da bude odobrena pojačanom većinom država članica, što je omogućilo EU-u da nadvlada otpor tih dviju zemalja koje su i dalje uvelike ovisne o ruskoj nafti i plinu te žele sačuvati bliske veze s Moskvom.
Mađarska je rekla da će zakon osporiti pred Europskim sudom pravde (ECJ), a Fico je u utorak poručio da će Slovačka podnijeti vlastitu tužbu i koordinirati se sa svojim susjedom.
"Prigovorit ćemo na kršenje načela supsidijarnosti i proporcionalnosti", rekao je Fico na konferenciji za novinare. Nije rekao kada će Slovačka podnijeti tužbu.
Energetsko samoubojstvo
EU podržava Ukrajinu otkako je Rusija izvršila invaziju u veljači 2022. i želi prekinuti financiranje ruskog ratnog stroja, ali Fico kritizira vojnu pomoć EU-a.
Fico je višekratno planove EU-a o zaustavljanju protoka ruskog plina nazvao energetskim "samoubojstvom" i tvrdi da će prekid tranzita Slovačku stajati do 500 milijuna eura na godinu.
Prema dogovoru, EU će obustaviti uvoz ruskog ukapljenog prirodnog plina do kraja ove godine, a plin koji se uvozi putem plinovoda do 30. rujna 2027., uz moguće produljenje do 1. studenoga 2027. ako se neka zemlja bude imala poteškoća s popunjavanjem svojih skladišnih kapaciteta neruskim plinom uoči zime.
"Nadam se da će do (roka zabrane) rat biti gotov i da ćemo se svi opametiti", rekao je Fico.
