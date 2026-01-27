Oglas

Usvojena uredba

Članica EU-a podnosi tužbu protiv zabrane uvoza ruskog plina

author
Hina
|
27. sij. 2026. 14:01
28.07.2021., Zagreb - Europska unija je najveci uvoznik prirodnog plina na svijetu, a kljucni izvor tih kolicina upravo je uvoz iz Rusije putem plinovoda Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL
Tomislav Miletic/PIXSELL

Slovačka će podnijeti tužbu kako bi osporila odluku Europske unije donesenu kvalificiranom većinom o zabrani uvoza ruskog plina, rekao je u utorak slovački premijer Robert Fico.

Oglas

Države članice EU-a dale su u ponedjeljak konačno odobrenje za zabranu uvoza ruskog plina do kraja 2027., čemu su se usprotivile i Slovačka i Mađarska.

Zabrana je osmišljena tako da bude odobrena pojačanom većinom država članica, što je omogućilo EU-u da nadvlada otpor tih dviju zemalja koje su i dalje uvelike ovisne o ruskoj nafti i plinu te žele sačuvati bliske veze s Moskvom.

Mađarska je rekla da će zakon osporiti pred Europskim sudom pravde (ECJ), a Fico je u utorak poručio da će Slovačka podnijeti vlastitu tužbu i koordinirati se sa svojim susjedom.

"Prigovorit ćemo na kršenje načela supsidijarnosti i proporcionalnosti", rekao je Fico na konferenciji za novinare. Nije rekao kada će Slovačka podnijeti tužbu.

Energetsko samoubojstvo

EU podržava Ukrajinu otkako je Rusija izvršila invaziju u veljači 2022. i želi prekinuti financiranje ruskog ratnog stroja, ali Fico kritizira vojnu pomoć EU-a.

Fico je višekratno planove EU-a o zaustavljanju protoka ruskog plina nazvao energetskim "samoubojstvom" i tvrdi da će prekid tranzita Slovačku stajati do 500 milijuna eura na godinu.

Prema dogovoru, EU će obustaviti uvoz ruskog ukapljenog prirodnog plina do kraja ove godine, a plin koji se uvozi putem plinovoda do 30. rujna 2027., uz moguće produljenje do 1. studenoga 2027. ako se neka zemlja bude imala poteškoća s popunjavanjem svojih skladišnih kapaciteta neruskim plinom uoči zime.

"Nadam se da će do (roka zabrane) rat biti gotov i da ćemo se svi opametiti", rekao je Fico.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
Europska unija Robert Fico Slovačka zabrana uvoza ruskog plina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ