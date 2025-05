Ove navike utječu na učestalost noćnih mora

Osim toga, određeni lijekovi mogu uzrokovati noćne more, uključujući antidepresive, antimikrobne lijekove, beta-blokatore, lijekove za krvni tlak, lijekove za Parkinsonovu bolest i stimulanse koji se koriste za liječenje ADHD-a. Također, noćne more mogu biti uzrokovane nedostatkom sna, a nagle promjene u obrascima spavanja ili nesanica mogu izazvati češće noćne more.