SVAKE GODINE NOVA RASPRAVA

Cijene piva na Oktoberfestu rastu, ali i drugdje u Njemačkoj litra nije jeftina

N1 Info
25. ruj. 2025. 06:59
Oktoberfest
AFP / MICHAELA STACHE

Svake se godine iznova vodi rasprava o visokim cijenama piva na Oktoberfestu u Münchenu.

Ove godine cijena jedne “Maß” (litre) iznosi između 14,50 i 15,80 eura, što mnoge posjetitelje šokira. No, je li doista pravedno ljutiti se isključivo na Oktoberfest kada slične cijene vladaju i drugdje u Njemačkoj, piše Fenix.

Visoke cijene i izvan Münchena

Primjerice, na karnevalu u Kölnu, cijena male čaše Kölscha (0,2 litre) dostiže 3 eura, što po litri iznosi čak 15 eura. Unatoč tome, o tome se rijetko tko žali.

Slična situacija je i u Düsseldorfu, gdje se tijekom ljetne manifestacije Rheinkirmes s četiri milijuna posjetitelja Altbier prodaje za 3,50 do 4 eura po 0,25 litara što po litri iznosi između 14 i 16 eura. Ipak, tamo ne izaziva toliku javnu buru.

Zašto je pivo na Oktoberfestu skupo?

Organizacija Oktoberfesta zahtijeva golema ulaganja,  od višemjesečne gradnje velikih šatora do troškova za energiju, osoblje i sigurnost. Uz to, na Theresienwiese se ne poslužuje bilo kakvo pivo, već posebno, jače festivalsko pivo, dok se u Kölnu i Düsseldorfu toči standardno pivo.

Cijene piva rastu svuda, ne samo na Oktoberfestu. Iako su 14,50 do 15,80 eura po litri visoki iznos, treba ih sagledati u širem kontekstu. "Možda je vrijeme da prestanemo s tradicionalnim negodovanjem svake godine i jednostavno podignemo krigle i uživamo u slavlju", poručuju organizatori.

Teme
Oktoberfest munchen njemačka pivo rast cijena

