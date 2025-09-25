Cijene piva na Oktoberfestu rastu, ali i drugdje u Njemačkoj litra nije jeftina

Cijene piva rastu svuda, ne samo na Oktoberfestu. Iako su 14,50 do 15,80 eura po litri visoki iznos, treba ih sagledati u širem kontekstu. "Možda je vrijeme da prestanemo s tradicionalnim negodovanjem svake godine i jednostavno podignemo krigle i uživamo u slavlju", poručuju organizatori.