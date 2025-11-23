Plaća i napojnica konobarice u luksuznom hotelu u Njemačkoj izazvale lavinu komentara

Objava je izazvala niz komentara – mnogi su je podržali i poželjeli joj sreću, ali visina napojnice privukla je najviše pažnje. Posebno su ogorčeni korisnici s visokom stručnom spremom, ističući da „konobarica zarađuje više nego programer s fakultetom“. Neki su izrazili nezadovoljstvo što napojnice nisu oporezovane: „To je suludo“. Jedan korisnik komentirao je: „Imam manju neto plaću od nje, a zarađujem 80 tisuća eura bruto godišnje“. Drugi su se požalili na visoke doprinose u Njemačkoj, prenosi Fenix Magazin.