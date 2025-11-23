Plaća i napojnica konobarice u luksuznom hotelu u Njemačkoj izazvale lavinu komentara

"Imam 2.500 eura plaće i dodatnih 1.500 eura napojnice“, na internetskom forumu Reddit, 19-godišnja konobarica iz luksuznog restorana u renomiranom hotelu s pet zvjezdica otkrila je koliko zarađuje mjesečno. Tamo radi 40 sati tjedno, a dodatnih 8 sati tjedno ima i drugi posao. Svu zaradu ulaže u školovanje za profesionalnu pilotkinju, piše Merkur. Kaže da se odrekla mnogih stvari, da trenira i da nema vremena za prijatelje.
Izbila rasprava zbog napojnice
Objava je izazvala niz komentara – mnogi su je podržali i poželjeli joj sreću, ali visina napojnice privukla je najviše pažnje. Posebno su ogorčeni korisnici s visokom stručnom spremom, ističući da „konobarica zarađuje više nego programer s fakultetom“. Neki su izrazili nezadovoljstvo što napojnice nisu oporezovane: „To je suludo“. Jedan korisnik komentirao je: „Imam manju neto plaću od nje, a zarađujem 80 tisuća eura bruto godišnje“. Drugi su se požalili na visoke doprinose u Njemačkoj, prenosi Fenix Magazin.
Dok su neki najavili da će od sada ostavljati manje napojnica, drugi tvrde da takve iznose nije neuobičajeno vidjeti u ugostiteljstvu. Jedna osoba je napisala: „Prijateljica mi zarađuje 15 eura po satu, ali svaku večer ima oko 100 eura napojnice“.
Konobarica: "Moj nadređeni zaradi i dvostruko više"
U nastavku rasprave, konobarica se ponovno javila: „Da, napojnica mi je dobra, ali nije najviša. Moj glavni konobar, koji ima veću sekciju i VIP goste, bez problema zaradi dvostruko više“. U prosjeku, kaže, dobije između 80 i 120 eura napojnice dnevno. Dio te napojnice ide kuhinji, jer joj se automatski oduzima 2,5 % iznosa napojnice.
Većina komentatora slaže se da konobarica očito dobro obavlja svoj posao. No kako se zapravo formira iznos napojnice?
Sociolog Christian Stegbauer, koji je proveo istraživanje o napojnicama, objašnjava za BuzzFeed News Deutschland da napojnica ne ovisi isključivo o kvaliteti usluge. „Ako je usluga loša, daje se manje“, kaže. Ipak, neki gosti uvijek ostave isto, bez obzira na doživljaj.
U luksuznim restoranima osoblje pažljivo promatra goste. „Kod starijih parova, koji više ne razgovaraju puno, konobari započinju small talk kako bi izgradili odnos koji može utjecati na visinu napojnice“, dodaje Stegbauer.
Na prvom spoju – više napojnice
Zanimljivo je i da odnos među gostima utječe na napojnicu – na prvom spoju ljudi često ostavljaju više kako ne bi ispali škrti. Ako se ostavi mala napojnica, to se komentira među osobljem. Kad više ljudi iz iste grupe plaća pojedinačno, često se ravnaju prema onome tko prvi plati. Ako taj ostavi malo, ostali često ostave više da „spase obraz grupe“.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
