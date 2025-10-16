Ovo su znakovi da je vrijeme za promjenu banke. Saznajte kako to učiniti

Potrošači se o aktualnim naknadama za najčešće korištene usluge u bankama mogu informirati i putem internetske stranice HNB-a, na kojoj je objavljena usporedba naknada za najčešće tražene usluge povezane s računom za plaćanje u bankama u Republici Hrvatskoj. Uvidom u listu naknada koja je dostupna i na besplatnoj aplikaciji mHNB potrošači mogu lakše odabrati najpovoljniju banku s obzirom na svoje potrebe te zatražiti uslugu prebacivanja koja svojom jednostavnošću i brzinom olakšava proceduru koja je do sada bila spora i komplicirana.