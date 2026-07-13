Mislite da znate odabrati dobru lubenicu? Stručnjak otkriva tri najveća mita u koja mnogi vjeruju

Crina-Miriam Cretu on Unsplash

Ljeto je nezamislivo bez lubenice, no odabrati onu koja je doista slatka i sočna nije uvijek jednostavno. Za razliku od drugog voća, poput jagoda ili breskvi, kod lubenice je zbog debele kore gotovo nemoguće procijeniti kakva se skriva unutra.

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Zbog toga su se tijekom godina proširili brojni "trikovi" za odabir najbolje lubenice. No stručnjak iz tvrtke Melon 1, jednog od najvećih distributera lubenica u SAD-u, upozorava da mnogi od njih nemaju uporište u stvarnosti.

Mit 1: Veća lubenica znači i slađu lubenicu

Jedno od najčešćih uvjerenja jest da su velike ili okruglije lubenice slađe od manjih ili izduženih. No, prema riječima Treya Millera, glavnog operativnog direktora tvrtke Melon 1, veličina i oblik ne govore gotovo ništa o okusu, piše Klix.ba.

Na slatkoću mnogo više utječu vremenski uvjeti tijekom uzgoja.

"Ako tijekom vegetacije padne previše kiše, biljka upije višak vode, a koncentracija šećera u plodu se smanjuje", objašnjava Miller.

Ipak, savjetuje da pri kupnji birate lubenice pravilnog oblika, bez udubljenja, izbočina ili većih oštećenja.

Mit 2: Ožiljci na kori znak su da je lubenica odlična

Mnogi vjeruju da su mrežasti ožiljci na kori dokaz posebno slatkog ploda. Stručnjak kaže da to nije točno.

Takvi tragovi najčešće nastaju zbog vjetra, trenja loze, vremenskih uvjeta ili djelovanja kukaca. Iako se mogu pojaviti i na zrelim plodovima, sami po sebi nisu pokazatelj kvalitete.

Mnogo je važnije obratiti pozornost na tzv. poljsku pjegu – dio lubenice koji je tijekom rasta ležao na tlu. Ako je pjega kremasto žute boje, riječ je o dobrom znaku da je plod dozrio na biljci.

Stručnjaci također preporučuju odabir lubenica s jasno izraženim kontrastom između tamnih i svjetlijih pruga na kori.

Mit 3: Lubenica će dozreti kod kuće

Za razliku od nekog drugog voća, lubenica nakon berbe više ne dozrijeva.

To znači da njezin okus ostaje gotovo isti kao u trenutku kada je ubrana. Ako nije dovoljno slatka pri kupnji, neće postati slađa nakon nekoliko dana stajanja u kuhinji.

Cijelu lubenicu najbolje je čuvati na sobnoj temperaturi, dok je nakon rezanja treba spremiti u hladnjak u dobro zatvorenoj posudi.

Pazite gdje je čuvate

Miller upozorava da lubenica s vremenom omekšava i počinje gubiti kvalitetu, osobito ako se čuva uz voće koje ispušta etilen, poput banana ili jabuka. Taj plin ubrzava sazrijevanje i propadanje plodova.

"Što je lubenica zrelija i slađa, to će prije postati prezrela, a tada njezina tekstura postaje mekana i zrnasta", kaže Miller.

Zato stručnjaci savjetuju da lubenicu pojedete što prije nakon kupnje kako biste uživali u njezinu najboljem okusu.