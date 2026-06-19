Švedska platforma
Što je W, europski odgovor Muskovom X-u
Švedska platforma „W” najnovija je u nizu novih društvenih mreža koje nastoje postati alternativa američkim tehnološkim divovima.
Europska komisija objavila je u srijedu da se pridružila novoj društvenoj mreži razvijenoj u Europi pod nazivom W, piše Euronews.
Platforma je prvi put predstavljena na Svjetskom gospodarskom forumu u siječnju, a temelji se na načelima provjerenih stvarnih korisnika, transparentnosti, privatnosti i slobode govora.
Korisnici moraju potvrditi identitet
W, sa sjedištem u Švedskoj, razvili su poduzetnici iz područja medija, tehnologije i umjetne inteligencije, navodi se na internetskoj stranici platforme.
Beta verzija platforme pokrenuta je ovoga tjedna, a korisnici moraju proći postupak provjere koji provodi tim platforme W prije nego što mogu objavljivati sadržaj.
Među visokim europskim dužnosnicima koji već koriste platformu nalaze se predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.
Prije dobivanja pristupa korisnici moraju potvrditi svoj identitet ili korištenjem stvarnog imena ili anonimno putem aplikacije W Identity, koja skenira putovnicu ili osobnu iskaznicu korisnika i identitet potvrđuje izravno na uređaju.
Podaci ostaju u Europi
Glavna izvršna direktorica platforme Anna Zeiter ranije je za Euronews izjavila da W planira pohranjivati podatke na „europskim poslužiteljima u vlasništvu europskih tvrtki” te da će ulaganja biti ograničena na investitore sa sjedištem u Europi.
Zeiter je također navela da platforma planira koristiti:
- Proton, švicarskog pružatelja šifrirane elektroničke pošte,
- UpCloud, finsku platformu za računalstvo u oblaku,
u skladu s europskim pravilima o zaštiti privatnosti.
Dio šireg europskog tehnološkog osamostaljivanja
Pokretanje platforme dolazi u trenutku kada Europa sve snažnije zagovara tehnološku i AI suverenost te nastoji smanjiti ovisnost tvrtki, vlada i građana o američkim tehnološkim kompanijama.
Nekoliko država, uključujući Francusku, Njemačku i Nizozemsku, izrazilo je zabrinutost da bi ovisnost o velikim američkim tehnološkim platformama mogla predstavljati rizik za nacionalnu sigurnost i zaštitu podataka.
I druge europske alternative
W je jedna od nekoliko novih europskih društvenih mreža pokrenutih posljednjih mjeseci. Među njima su:
- Bulle (francuski za „mjehur”),
- Eurosky,
- Monnett,
- eYou.
Neke od tih platformi prošlog su tjedna potpisale deklaraciju kojom se obvezuju graditi europski „social stack” – infrastrukturu društvenih mreža koja bi Europi trebala osigurati „raznoliku i otpornu infrastrukturu” te omogućiti udaljavanje od velikih monopolističkih platformi s, kako navode, „autoritarnim modelima upravljanja”.
Teško je konkurirati velikim platformama
Unatoč ambicijama, stručnjaci upozoravaju da alternativnim platformama nije lako zadržati korisnike.
Kako su ranije rekli za Euronews Next, najveći izazov je činjenica da će novim mrežama biti teško ostati jednako praktične i privlačne kao platforme koje su godinama razvijane s ciljem da korisnici na njima provode što više vremena.
Zbog toga mnogi pokušaji stvaranja alternativa velikim društvenim mrežama često nailaze na problem privlačenja i zadržavanja dovoljno velike korisničke baze.
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