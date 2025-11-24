nevjerojatna nesreća
VIDEO / Policiju je iznenadio neobičan poziv vozačice: "Možda mi nećete vjerovati..."
Vozačica iz Sjeverne Karoline nazvala je broj za hitne slučajeve i u šoku objasnila kakva joj se nevjerojatna nesreća dogodila.
Iz američke Sjeverne Karoline stiže nevjerojatna priča koju je zabilježila prometna patrola. U srijedu, oko 8:15, vozačica je vozila cestom U.S. Route 74 u okrugu Swain, kada je kroz vjetrobransko staklo njezina automobila udarila – mačka.
Vozačica je odmah nazvala hitnu službu i dispečeru rekla: "OK, možda mi nećete vjerovati, ali ćelavi orao mi je upravo bacio mačku kroz vjetrobransko staklo."
Nije jasno je li mačka orlu tog jutra ispala iz kandži ili ju je jednostavno ispustio jer mu „nije odgovarala“, no fotografija koju je snimila policija jasno pokazuje veliku štetu koju je orao prouzročio.
"Najluđa stvar koju sam ikad vidio"
Dispečerka je uznemirenu vozačicu smireno upitala za lokaciju nesreće, no ova nije znala navesti točnu adresu. „Nisam sigurna koja je adresa. Na autocesti sam“, objasnila je vozačica, dodavši da je padu mačke svjedočio i još jedan očevidac. „Ovo je najluđa stvar koju sam ikad vidio“, rekao je navodno on.
Kako piše CBS News, koji je uspio dobiti cijelu snimku poziva, dispečerka je vozačicu pitala je li mačka živa. Pozivateljica je odgovorila da nije i dodala da leži uz cestu, a ne u njezinu automobilu.
„OK, morala sam pitati, samo da provjerim“, rekla je dispečerka.
Kendrick Weeks, voditelj programa za divlje životinje Sjeverne Karoline, objasnio je da je najvjerojatnije riječ o već uginuloj mački koju je ćelavi orao pokupio kao strvinu.
„Ćelavi orlovi sposobni su odnijeti životinju veličine mačke“, rekao je, dodajući da im je mnogo teže odnijeti živu nego mrtvu mačku. Također je objasnio da ne love životinje koje im nisu ukusne. Plijen mogu ispustiti iz više razloga: ako nemaju dobar hvat, ako se plijen previše opire pa ptica ne želi riskirati ozljedu, ako ih ometa druga grabljivica ili ako plijen postane pretežak za daljnje letenje.
Ćelavi orlovi su ptice grabljivice koje mogu narasti do 90 centimetara visine, a raspon krila im prelazi 2,4 metra. Teže od 3,6 do 6,3 kilograma, a obično mogu nositi plijen težak između 1,4 i 2,3 kilograma. U Sjevernoj Karolini, kao i u većem dijelu Sjeverne Amerike, smatraju se autohtonim životinjama.
