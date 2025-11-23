Stolica nakon svakog obroka: Uzrok, simptomi i kada zbog ovog problema morate posjetiti liječnika?

Pixabay/Ilustracija

Da se hrana probavi i prođe kroz probavni sustav potrebno je od deset do 73 sata. Ipak, ovo će ovisiti o samoj hrani, dobi i spolu osobe. S druge strane, neke osobe će morati na zahod odmah nakon bilo kojeg obroka. U nekim slučajevima je to način na koji funkcionira njihov organizam, dok se u drugim radi o problemu poput preaktivnog gastrokoličnog refleksa koji je povezan sa sindromom iritabilnog crijeva.

Dok je normalna pojava da osoba obavlja veliku nuždu nekoliko puta na dan, kada se nužda obavlja nakon svakog obroka, može se raditi o gastrokoličnom refleksu. Upravo je on usko povezan uz pojavu određenih intolerancija na gluten ili za sindrom iritabilnog crijeva.

Što je gastrokolični refleks?

Gastrokolični refleks je reakcija koju tijelo ima nakon pojedene hrane. On može biti blag i izazivati slabe do nikakve simptome, a može i biti intenzivan te izazvati potrebu za odlaskom na zahod nakon svakog obroka.

Refleks može utjecati na pražnjenje crijeva odmah nakon jela ili nekoliko sati nakon jela. Povezan je sa sindromom iritabilnog crijeva koji ubrzava prolazak hrane kroz crijeva nakon obroka.

Također, određena hrana i pojedina stanja mogu utjecati na simptome gastrokoličnog refleksa.

To su: anksioznost, celijakija, masna hrana, gastritis ili određene intolerancije i alergije na hranu.

Proljev nakon obroka

Neke osobe će odmah nakon obroka ili 30 minuta nakon jela dobiti proljev. Proljev može značiti mekanu ili u potpunosti vodenu stolicu. Ovo može biti znak intenzivnog gastrokoličnog refleksa.

Osim toga, do proljeva nakon obroka može doći i zbog inkontinencije kada dolazi do kroničnog zatvora pa je i moguće da iznenada dođe do proljeva i pražnjenja crijeva bez kontrole.

Važno je potražiti pomoć liječnika da se otkrije pravi uzrok stanja.

Može li se spriječiti stolica nakon svakog obroka?

Gastrokolički refleks se ne može spriječiti, ali može se utjecati na probavu. Prije svega je važno pratiti prehrambene navike i što se točno jede za obrok nakon kojeg je uslijedila stolica.

Nekada će pomoći samo izbjegavanje određene hrane.

Tako može pomoći izbjegavanje masne, ljute i začinjene hrane, hrane koja je pržena u dubokom ulju, mliječnih proizvoda i hrane bogate vlaknima.

Uz hranu na čestu stolicu nakon obroka utječe i stres kojeg bi trebalo izbjegavati.

Postoje razne metode koje mogu pomoći u smanjenju stresa, a jedna od njih je i pravilno disanje.

Kada je potrebno posjetiti liječnika?

Kada se stalno javlja potreba za odlaskom na zahod nakon obroka i kada se uz to javlja i gubitak kilograma, potrebno je posjetiti liječnika.

On će osobu poslati na daljnje pretrage, a samo neke od njih će biti testiranje na celijakiju, uzimanje uzorka stolice ili kolonoskopija.

Ovisno o rezultatima pretragama, takav će biti i način tretiranja problema. Najčešće će trebati izbjegavati određenu hranu kako bi se probava unormalila. Jednako tako, trebat će i poraditi na stresu.

Zaključak

Stolica nakon svakog obroka može biti znak preaktivnog gastrokoličkog refleksa. Potrebno je pratiti kada dolazi do stolice nakon obroka, koja hrana je uzrokuje i potom izbjegavati navedenu hranu.

U nekim slučajevima će do stolice nakon obroka doći zbog stresa kojeg je potrebno onda i smanjiti. Najbolje bi bilo posjetiti liječnika i napraviti dodatne pretrage.