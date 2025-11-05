Tijekom nedavne akcije spašavanja na Sljemenu, HGSS se susreo s neuobičajenom situacijom – muškarac koji se izgubio, pomoć nije potražio na broju 112, nego od umjetne inteligencije.
"Tijekom nedavne akcije spašavanja na Sljemenu, naši spašavatelji iz Stanice Zagreb naišli su na neuobičajenu situaciju.
Osoba koja se izgubila nije odmah kontaktirala 112, već je pomoć pokušala potražiti putem umjetne inteligencije.
Chatbot joj je, savjetovao da krene niz potok, što ju je dovelo u još teži teren i u veće probleme. Zabrinjavajuće je to što joj chatbot niti u jednom trenutku nije savjetovao da nazove broj 112.
Srećom, osoba je pronađena ubrzo živa i neozlijeđena.
U trenucima panike ljudi često pokušavaju pronaći najbrže rješenje ono koje im se čini logičnim i dostupnim. Tehnologija nam svakodnevno nudi privid sigurnosti, ali u prirodi vrijede drukčija pravila: baterija se prazni, signal nestaje, a pogrešna odluka može značiti ozbiljan problem.
U akcijama spašavanja presudni su iskustvo, procjena i ono što nijedan algoritam ne može izračunati ljudska odluka.
Na kraju, poruka ostaje ista kao i prije:
Kad se izgubiš zovi 112.
Ostani na mjestu, slijedi upute spašavatelja i čuvaj bateriju mobitela.
Umjetna inteligencija će mijenjati svijet, ali dok god u jednadžbi spašavanja postoji čovjek u nevolji u formuli mora ostati i čovjek koji ide po njega", napisali su iz HGSS-a.
