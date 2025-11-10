Oglas

Kakva snalažljivost

Prešao 3.000 kilometara da uštedi novac na frizeru

author
N1 Slovenija
|
10. stu. 2025. 14:09
Frizer
Ilustracija / Pixabay

Šišanje je za mnoge velik trošak, pa je sasvim prirodno da ljudi traže alternative. Jedan nedavni primjer je Britanac koji je odlučio otputovati u Sjevernu Afriku kako bi se ošišao.

Oglas

Muscab Salad želio se ošišati, ali zbog visokih cijena u Londonu odlučio je otići kod frizera udaljenog 3.000 kilometara, kako bi dobio bolju cijenu.

Salad je rekao da prosječna cijena šišanja u Londonu iznosi 35 funti (oko 40 eura). “Iako sam vjeran svom frizeru, mislim da je dobra ideja ovaj put otići u inozemstvo”, rekao je.

Dok je pretraživao internet, primijetio je da let za Marakeš u Maroku košta samo 15 funti (oko 17 eura), pa je želio provjeriti bi li putovanje u Sjevernu Afriku bilo povoljnija opcija za njega.

@muscab_salad Is it possible to fly to Morocco 🇲🇦 and get a haircut for cheaper than a haircut in London? Credit: @Briaklii for the idea🫡 #uk #travel #morocco #haircut #marrakech ♬ Walking Around - Instrumental Version - Eldar Kedem

Britanac se potom ukrcao u avion i posjetio frizera u Marakešu, gdje je šišanje platio samo 8 funti (oko 10 eura), a cijelo je iskustvo objavio na društvenoj mreži TikTok, piše LADbible.

Salad je bio zadovoljan krajnjim rezultatom nakon posjeta i preporučio je korisnicima interneta da i sami pokušaju slično putovanje. “Nije loše, a usput dobijete i odmor”, rekao je u videu.

Njegova je objava impresionirala tisuće ljudi koji su bili iznenađeni niskim cijenama u Marakešu, a neki korisnici interneta istaknuli su da je Britanac mogao potrošiti još manje, jer šišanje na nekim mjestima u Londonu košta samo 3 funte (oko 3,5 eura).

Teme
frizerski salon frizura šišanje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ