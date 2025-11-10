Kakva snalažljivost
Prešao 3.000 kilometara da uštedi novac na frizeru
Šišanje je za mnoge velik trošak, pa je sasvim prirodno da ljudi traže alternative. Jedan nedavni primjer je Britanac koji je odlučio otputovati u Sjevernu Afriku kako bi se ošišao.
Muscab Salad želio se ošišati, ali zbog visokih cijena u Londonu odlučio je otići kod frizera udaljenog 3.000 kilometara, kako bi dobio bolju cijenu.
Salad je rekao da prosječna cijena šišanja u Londonu iznosi 35 funti (oko 40 eura). “Iako sam vjeran svom frizeru, mislim da je dobra ideja ovaj put otići u inozemstvo”, rekao je.
Dok je pretraživao internet, primijetio je da let za Marakeš u Maroku košta samo 15 funti (oko 17 eura), pa je želio provjeriti bi li putovanje u Sjevernu Afriku bilo povoljnija opcija za njega.
Britanac se potom ukrcao u avion i posjetio frizera u Marakešu, gdje je šišanje platio samo 8 funti (oko 10 eura), a cijelo je iskustvo objavio na društvenoj mreži TikTok, piše LADbible.
Salad je bio zadovoljan krajnjim rezultatom nakon posjeta i preporučio je korisnicima interneta da i sami pokušaju slično putovanje. “Nije loše, a usput dobijete i odmor”, rekao je u videu.
Njegova je objava impresionirala tisuće ljudi koji su bili iznenađeni niskim cijenama u Marakešu, a neki korisnici interneta istaknuli su da je Britanac mogao potrošiti još manje, jer šišanje na nekim mjestima u Londonu košta samo 3 funte (oko 3,5 eura).
