Uputio se liječniku u Francuskoj - završio 1.800 kilometara dalje u Dalmaciji

Nakon duge vožnje zbunjeni je vozač stigao pred hotel Soline u Brelima na hrvatskoj obali. Osoblje hotela brzo je primijetilo da nešto nije u redu. Muškarac je bio sam, bez prtljage, a s obzirom na njegove godine činilo se da uopće nije svjestan koliko je daleko od kuće.

Gospodin je bio na putu prema svom liječniku na rutinski pregled u blizini doma. No umjesto da u navigaciju unese adresu ambulante u svom francuskom selu, upisao je – Brela. Umjesto nekoliko kilometara vožnje po rodnom kraju, automobilom je krenuo prema Sredozemlju, preko Italije, Slovenije i naposljetku Hrvatske.

Nakon duge vožnje, zbunjeni je vozač stigao pred hotel Soline u Brelima, piše Slobodna Dalmacija. Osoblje hotela brzo je primijetilo da nešto nije u redu. Muškarac je bio sam, bez prtljage, a s obzirom na njegove godine, činilo se da nije svjestan koliko je daleko od doma.

„Gospodina smo odmah smjestili u hotel i pobrinuli se da mu ništa ne nedostaje,“ rekli su zaposlenici. „Stupili smo u kontakt s nadležnim službama i njegovom obitelji u Francuskoj, koja je bila u potpunom šoku.“

Obitelj u Francuskoj već je prijavila njegov nestanak jer se stariji muškarac nije vratio kući ni nakon nekoliko sati. Kada je stigla vijest da su ga pronašli u Hrvatskoj, uslijedilo je veliko olakšanje, ali i nevjerica.

U hotelu su odlučili zaštititi privatnost starijeg gospodina, pa do dolaska njegove obitelji, koja je odmah krenula put Hrvatske, nisu dopuštali intervjue.