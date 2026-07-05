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Priprema kokica nikad nije bila jednostavnija: Isprobajte praktičan trik s aluminijskom folijom
Kokice su mnogima omiljeni izbor uz filmove i utakmice, no njihova priprema često ostavlja prljavo posuđe i nered u kuhinji. Upravo zato isprobajte jednostavan trik s aluminijskom folijom koji olakšava pripremu i štedi vrijeme.
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Riječ je o metodi u kojoj se aluminijska folija koristi kao praktična zamjena za posuđe, pa se kokice mogu pripremiti bez prskanja ulja i bez straha da će lonac zagorjeti.
Postupak je jednostavan – aluminijsku foliju izrežite na veći kvadrat, dovoljno velik da zadrži kukuruz tijekom širenja. Na sredinu stavite manju količinu kukuruza za kokice, pritom pazeći da ne pretjerate jer zrna tijekom pripreme znatno povećavaju volumen, piše klix.ba.
Po želji dodajte malo ulja ili otopljenog maslaca te začine, a zatim foliju pažljivo zatvorite u oblik vrećice, ostavljajući dovoljno prostora da se kokice mogu širiti tijekom zagrijavanja.
Ovako pripremljenu vrećicu možete staviti na ploču za kuhanje. Tijekom pripreme preporučuje se povremeno je pomicati kako bi se toplina ravnomjerno rasporedila i spriječilo zagorijevanje.
Ova metoda praktična je jer ne zahtijeva dodatno posuđe, smanjuje nered u kuhinji i omogućuje jednostavnu pripremu, bilo kod kuće ili na otvorenom.
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