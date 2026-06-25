možete ih kupiti na tržnici
Tri biljke koje ose i stršljeni ne podnose: Posadite ih u dvorištu i zaobilazit će vas u širokom luku
Ose i stršljeni bježe od tri biljke koje vjerojatno već možete kupiti na tržnici za svega nekoliko eura. Posadite ih u teglu i mirno uživajte u ručku na otvorenom.
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Krajem lipnja, čim iznesete lubenicu ili čašu soka na terasu, počinje borba s osama. Dobra vijest je da postoje biljke čiji miris ose i stršljeni izbjegavaju, a lako ih možete nabaviti na tržnici po vrlo povoljnoj cijeni.
Metvica: Mirisna prepreka koju ose i stršljeni izbjegavaju
Metvica je prvi izbor, a razlog je jednostavan. Mentol koji ispušta otežava orijentaciju kukcima pa će ose uglavnom izbjegavati mjesto na kojem se nalazi.
Posadite je u dublju teglu jer se njezino korijenje brzo širi i za mjesec dana može ispuniti cijelu posudu. Prije nego što sjednete za stol, protrljajte nekoliko listova među prstima kako bi se miris dodatno pojačao i zadržao nekoliko sati, prenosi Krstarica.
Bosiljak na prozoru rješava dva problema odjednom
Bosiljak mnogi već drže u kuhinji zbog pripreme jela. Stavite zdravu biljku na prozorsku dasku okrenutu prema dvorištu ili terasi i stvorit ćete prirodnu zaštitu.
Osim što odbija ose, bosiljak pomaže i protiv komaraca. Zalijevajte ga ujutro jer se tijekom vrućih ljetnih dana zemlja vrlo brzo isušuje.
Lavanda: Mirisna i lijepa biljka koju ose ne vole
Lavanda je odličan izbor za vrt ili balkon. Miris koji je ljudima ugodan osama je izrazito odbojan.
Posadite je uz stazu ili u žardinjeru na balkonu. Dobro podnosi sunce i ne zahtijeva mnogo zalijevanja. Osušene cvjetove možete staviti u platnenu vrećicu i objesiti pokraj vrata kako bi miris djelovao i nakon cvatnje.
Gdje postaviti tegle?
Raspored biljaka važniji je od njihova broja. Najveća je pogreška sve ih staviti u jedan kut terase.
Najbolje ih je rasporediti ovako:
- metvicu uz ogradu s koje ose najčešće dolaze
- bosiljak na prozorsku dasku i pokraj stola za objedovanje
- lavandu pokraj ulaznih vrata i blizu kante za smeće
Uklonite otvorene boce sokova i slatku hranu jer ni najmirisnije biljke ne mogu nadjačati miris zrelog voća ili slastica. Kanta za smeće na balkonu uvijek bi trebala imati poklopac.
Najveći problem nije jedna osa, nego gnijezdo
Ako primijetite da se ose ili stršljeni stalno vraćaju na isto mjesto ispod krova, u kutu balkona ili kod roleta, biljke više neće pomoći.
U tom slučaju najbolje je pozvati stručnu službu za uklanjanje gnijezda, jer pokušaj uklanjanja stršljenova na svoju ruku može biti vrlo opasan.
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