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Turist pokazao što je dobio za tri eura: "Zašto ljudi još uopće ljetuju u Hrvatskoj?"
Fotografija iz španjolskog Alicantea ovih je dana potaknula raspravu o cijenama turističkih usluga i ponovno otvorila pitanje je li Hrvatska još uvijek konkurentna turistička destinacija. Povod za brojne reakcije bila je jednostavna fotografija doručka – kave i sendviča s pršutom – za koje je turist platio samo tri eura.
Fotografiju je na Redditu objavio korisnik koji je napisao da mu prijatelj s odmora u Alicanteu redovito šalje slične prizore. Objava je brzo privukla pozornost i izazvala niz komentara u kojima su korisnici uspoređivali cijene u Španjolskoj i Hrvatskoj, piše Index.hr.
Iako su neki očekivano upozoravali na visoke cijene na Jadranu, rasprava se nije svela samo na kritike hrvatskog turizma. Mnogi su istaknuli da je usporedba znatno složenija nego što se na prvi pogled čini.
Objava izazvala brojne komentare
Nije nedostajalo ni humora. Jedan je korisnik napisao da bi za tri eura u Dubrovniku danas vjerojatno dobio tek pola čaše vode, dok su drugi upozorili da mediji često izdvajaju pojedinačne primjere i stvaraju dojam da je u Hrvatskoj sve pretjerano skupo.
Neki sudionici rasprave bili su znatno kritičniji prema hrvatskoj turističkoj ponudi. Uspoređujući cijene sa Španjolskom, pitali su se opravdava li Hrvatska još uvijek troškove koje turisti moraju izdvojiti za ljetovanje. Jedan korisnik napisao je da ne razumije zašto bi se netko danas odlučio za odmor u Hrvatskoj ako nema na raspolaganju obiteljski apartman ili drugi povoljan smještaj. Prema njegovu mišljenju, s obzirom na cijene koje nude neke druge mediteranske destinacije, takav je izbor sve teže razumjeti.
Upravo je to pitanje potaknulo daljnju raspravu u kojoj su brojni korisnici objašnjavali zašto Hrvatska, unatoč kritikama zbog visokih cijena, i dalje ostaje jedna od najpopularnijih destinacija među turistima iz regije i ostatka Europe.
Jedan korisnik napisao je da je s obitelji dvije godine zaredom ljetovao na hrvatskim otocima te da je za desetodnevni boravak u all inclusive hotelu početkom rujna platio oko 1.600 eura. Po njegovu mišljenju, najveći problem nisu cijene smještaja, nego nedostatak pristupačnih restorana i objekata brze prehrane izvan hotelskih kompleksa.
Ipak, ističe da Hrvatska nudi kombinaciju povijesnih gradova, slikovitih luka, uređenih plaža i borovih šuma uz samo more, što je i dalje velika prednost u odnosu na brojne druge destinacije.
Jesu li priče o skupoći pretjerane?
Dio komentatora smatra da se o skupoći u Hrvatskoj često pretjeruje. Tvrde da se i dalje mogu pronaći apartmani za obitelji po razumnim cijenama, dok kava u mnogim mjestima stoji oko dva eura. Smatraju da mnogi kritičari samo prenose medijske priče bez stvarne provjere ponude na terenu.
Svoje mišljenje podijelio je i jedan Hrvat koji već godinama živi u Kanadi te je obišao brojne turističke destinacije diljem svijeta. Prema njegovim riječima, Hrvatska je danas jedna od najvažnijih turističkih zemalja u Europi. Posebno je pohvalio kvalitetu usluge i dobro poznavanje engleskog jezika, za koje smatra da je često bolje nego u pojedinim dijelovima Španjolske.
Iskustvo iz Alicantea
Zanimljivo iskustvo podijelio je i korisnik koji se nedavno vratio iz Alicantea. Naveo je da je za povratnu avionsku kartu iz Zagreba s predanom prtljagom platio oko 100 eura, dok ga je noćenje u hotelu s četiri zvjezdice i bogatim doručkom stajalo približno 120 eura po noći.
Posebno ga je oduševila ponuda hrane. U jednom tapas baru za bogat pladanj pršuta, sireva, kruha, krumpirića i sangrije platio je 30 eura, što mu se činilo vrlo povoljnim. S druge strane, upozorio je da ni u Španjolskoj cijene pića u najposjećenijim dijelovima grada nisu niske te se kreću između 4,5 i 9 eura.
Kao najveći nedostatak Alicantea naveo je jezičnu barijeru. Prema njegovim riječima, engleski među lokalnim stanovništvom nije toliko raširen pa posjetiteljima često pomaže barem osnovno znanje španjolskog jezika.
Rasprava na Redditu tako nije dala jednoznačan odgovor na pitanje je li Hrvatska preskupa turistička destinacija. Pokazala je, međutim, da je cijena važan čimbenik pri odabiru odmora, ali daleko od jedinog. Turisti uz troškove uzimaju u obzir i dostupnost, kvalitetu usluge, prirodne ljepote te cjelokupno iskustvo koje pojedina destinacija nudi.
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