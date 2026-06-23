Turist pokazao što je dobio za tri eura: "Zašto ljudi još uopće ljetuju u Hrvatskoj?"

Neki sudionici rasprave bili su znatno kritičniji prema hrvatskoj turističkoj ponudi. Uspoređujući cijene sa Španjolskom, pitali su se opravdava li Hrvatska još uvijek troškove koje turisti moraju izdvojiti za ljetovanje. Jedan korisnik napisao je da ne razumije zašto bi se netko danas odlučio za odmor u Hrvatskoj ako nema na raspolaganju obiteljski apartman ili drugi povoljan smještaj. Prema njegovu mišljenju, s obzirom na cijene koje nude neke druge mediteranske destinacije, takav je izbor sve teže razumjeti.