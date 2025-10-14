Prodaju bezalkoholno vino za kućne ljubimce: "Dobro je za stresne situacije"

Nakon dana ispunjenog patroliranjem susjedstvom ili nakon čuvanja kuće, kućni ljubimci na Novom Zelandu imat će priliku za nov način opuštanja – uz bezalkoholno vino.
Asortiman pića koje prodaje tvrtka Muttley's Estate sa sjedištem u Aucklandu nosi nazive poput Pawt (paw - šapa), Champawgne, Purrno Noir i Sauvignon Bark (bark - lajanje).
Tvrtka svoje napitke s mačjom metvicom reklamira kao luksuz koji poboljšava raspoloženje ljubimaca.
Napitci namijenjeni kućnim ljubimcima, koji ne sadrže ni grožđe ni alkohol nude "savršen način za opuštanje prilikom slavlja s vašim krznenim članom obitelji", stoji u objavi.
Vlasnik tvrtke John Roberts rekao je da je vino za kućne ljubimce počeo proizvoditi nakon što su ga nadahnuli slični proizvodi u inozemstvu, poput piva za pse. "Dobro je u stresnim situacijama", objasnio je.
Kazao je da mu je obiteljska veterinarska farmaceutska tvrtka omogućila stručnost, zahvaljujući kojoj je počeo proizvoditi proizvode korisne za kućne ljubimce.
Roberts je AFP-u rekao da je odrastao uz pse i mačke te da se prisjeća u kolikoj su se mjeri plašili za vrijeme vatrometa.
"Jednostavno nije postojala nikakva nutritivna holistička opcija za kućne ljubimce" u takvim situacijama, rekao je. "Pomislili smo kako bismo mogli učiniti više od toga da im ponudimo uobičajene poslastice."
Vino je brzo dobilo bazu kupaca na Novom Zelandu i u Australiji, a tvrtka se nada proširenju u Aziju i Sjevernu Ameriku.
"Nisam siguran da bi interes bio jednak da smo ove napitke na tržište plasirali kao poslasticu za kućne ljubimce", rekao je Roberts dodavši kako proizvod već ima potencijalne prodavače na Tajlandu i Japanu te da traži dobavljače i u Sjedinjenim Državama, kao i u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Nada se i da će u budućnosti moći ponuditi proizvod na sajmovima kućnih ljubimaca i, eventualno na konferencijama o vinu.
No tvrtka je naišla na problem u pokušaju izvoza takozvanog vina, jer nadležni dužnosnici pretpostavljaju da sadrži alkohol.
"Neki nam carinici isprva pokušavaju nametnuti porez na uvoz ili izvoz vina dok ne shvate da je piće bezalkoholno. Zasad nemamo problema."
