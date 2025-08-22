Putovanje vlakom za 72 centa: Evo kako je moguće u ovoj zemlji

Stanovnici njemačke savezne zemlje Sjeverne Rajne-Vestfalije dobivaju na poklon bon od 5 eura, a zatim imaju četiri dana da potroše novac. Ali postoji mala kvaka.
Oglas
Putovanje vlakom od Bochuma do Dortmunda koštat će samo 72 centa. Barem četiri dana u kolovozu, piše Fenix. Prometna udruženja, udruženja za prijevoz i prijevozničke tvrtke u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji počastit će stanovnike posebnim ljetnim iznenađenjem: Od 23. kolovoza (ponoć) do 26. kolovoza (23:59 sati) svi korisnici eezy.nrw-a dobit će besplatni bon za putovanje od 5 eura.
Četverodnevna promocija besplatnog putovanja počinje u cijeloj saveznoj zemlji
Ponuda vrijedi i za nove korisnike i za one koji već koriste inovativnu kartu. Jedina kvaka: Kuponi su ograničeni i izdavat će se dok traju zalihe.
Svatko tko još nema aplikaciju s omogućenim eezy.nrw-om prvo se mora registrirati kod prijevozničke tvrtke koja sudjeluje u programu – kao što je VRR ili drugi regionalni pružatelji usluga. Zatim, između 23. i 26. kolovoza, unesite kod za popust “SOMMER2025”. Bon od 5 € automatski će se dodati na njihov račun, pišu njemački mediji.
Od Bochuma do Dortmunda za samo 72 centa
Primjer izračuna pokazuje: Svatko tko putuje kroz Ruhrsku oblast tijekom navedenog razdoblja može uštedjeti mnogo novca, a istovremeno izbjeći prometni kaos na A40. Tipično putovanje od glavnog kolodvora u Dortmundu do glavnog kolodvora u Bochumu (oko 16 kilometara zračne linije) obično bi koštalo oko 5,72 €: 1,40 € osnovna cijena plus oko 27 centi po kilometru. S besplatnim bonom putnici plaćaju samo 72 centa.
Za kraće udaljenosti, kredit od 5 € dovoljan je čak i za više putovanja. Putovanje od 5 kilometara košta oko 2,75 € – to su gotovo dva kratka putovanja.
Uvođenje eezy.nrw
Aplikacija eezy.nrw dostupna je u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji od 1. prosinca 2021. Riječ je o aplikaciji koja vrijedi za cijelu državu i naplaćuje putovanja putem aplikacije na temelju prijeđene udaljenosti.
S eezy.nrw prvi je put uvedena međumrežna eFare. Cilj je putovanje autobusom i vlakom učiniti znatno lakšim i fleksibilnijim za potrošače.
Bon vrijedi do 27. kolovoza
Postoji li kvaka? Da, iako mala. Preostali bon u potpunosti istječe 27. kolovoza. Putnici u vlaku ne moraju se brinuti o skrivenim troškovima. Međutim, kampanja u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji nije u potpunosti altruistična. Uostalom, probne vožnje imaju za cilj uvjeriti nove putnike.
Posebnost eezy.nrw cijene: Ne plaćate prema kompliciranim tarifnim zonama, već jednostavno za stvarnu udaljenost između polazišta i odredišta. Putnici u autobusu i vlaku koriste aplikaciju za prijavu prije svakog putovanja i ponovnu odjavu nakon toga. Sustav automatski izračunava najjeftiniju cijenu, a iznos se odmah odbija.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas