VIDEO / Nevjerojatna sreća: Vozač kombija preživio izravan sudar s vlakom

N1 Slovenija
09. kol. 2025. 11:28
REUTERS / Malopolska policija

Policija u Poljskoj objavila je dramatičnu snimku nesreće u kojoj se bijeli kombi zaglavio na pružnom prijelazu u selu Wola Filipowska, a samo je pukom srećom vozač ostao neozlijeđen.

Dramatični sudar

Riječ je o dramatičnom sudaru vlaka i dostavnog vozila u poljskom selu.

Video koji je u srijedu objavila policija iz regije Malopoljsko prikazuje trenutak kada bijeli dostavni kombi stiže na pružni prijelaz u mjestu Wola Filipowska baš dok se spuštaju rampe.

Vozilo se zaglavilo na prijelazu, a vozač je pokušavao pobjeći – prvo vožnjom unatrag, a zatim naprijed – dok se vlak približavao.

Vlak je udario u kombi i potom nastavio vožnju. Policija je za Reuters potvrdila da vozač nije ozlijeđen.



Incident, koji se dogodio u trenutku kada se rampa spuštala, završio je udarom nadolazećeg vlaka u vozilo, nakon čega je vlak nastavio vožnju.

Opasnost prelaska pruge

Zaglavljivanje vozila na pruzi jedan je od najopasnijih scenarija u prometu.

Vlakovi se kreću velikim brzinama, imaju iznimno dugu kočnu stazu, a mogućnost izbjegavanja sudara u takvim situacijama gotovo ne postoji. Uzroci neopreznog ponašanja vozača mogu biti različiti – od loših vremenskih uvjeta i magle, do zasljepljujuće sunčeve svjetlosti koja smanjuje vidljivost.

Posebno su rizični prijelazi bez rampi ili svjetlosne signalizacije, gdje se vozač oslanja isključivo na vlastitu procjenu.

Prometna pravila u Hrvatskoj

U Hrvatskoj, prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, vlak uvijek ima prednost prolaska preko svih cestovnih vozila. Vozač se mora približavati prijelazu oprezno i biti spreman zaustaviti vozilo. Obavezno je zaustavljanje:

  • kada svjetlosna signalizacija najavljuje dolazak vlaka ili se spuštaju brklje/polu-brklje,
  • kada su brklje ili polu-brklje spuštene,
  • na neosiguranim prijelazima kada se vlak približava, bez obzira na to postoji li posebna najava.

Vozač smije prijeći prugu tek nakon što se uvjeri da vlak ne dolazi. Zabranjeno je pretjecanje na pružnom prijelazu (osim vozila na dva kotača bez bočne prikolice), zaustavljanje i parkiranje na prijelazu ili unutar 15 metara od tračnica, kao i vraćanje unatrag na prijelazu.

Prekršaji se kažnjavaju novčanim kaznama od 40 do 500 eura, uz mogućnost dodjele kaznenih bodova.

Ako se vozilo zaustavi na tračnicama i ne može se ukloniti, vozač mora odmah obavijestiti policiju ili nadležni informativni centar.

Teme
brklja nesreća opasnosti u prometu prelazak preko tračnica tračnice vlak

